濟生為賣全聯 涉變造蘇丹紅檢驗報告

紅辣椒粉含致癌物「蘇丹紅」的食安風暴愈演愈烈。濟生公司斗六廠為順利把含有蘇丹紅辣椒粉的四合一調味粉出貨給全聯公司，竟涉嫌變造檢驗報告，使產品流入市面，雲林地檢署前天指揮警方與調查局搜索約談濟生陳姓負責人等九人，訊後郭姓研發處長遭檢方向法院聲請羈押獲准，郭姓研發人員則被法院裁定五萬元交保，陳姓負責人被檢方諭令一五○萬元交保，其餘分獲不等金額交保或請回。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁說，濟生斗六廠品管人員為爭取產品能在國內大型賣場上架，將紅辣椒粉原料寄送台灣檢驗科技公司（ＳＧＳ）的食品實驗室檢測，被檢出原料含有蘇丹色素三號，斗六廠研發處接獲檢測報告後，明知蘇丹色素三號屬國際癌症研究機構致癌性分類第三類物質，不得添加在食品，但該研發處為能順利把生產的四合一調味粉出貨給全聯，竟涉嫌變造ＳＧＳ檢測報告，藉此取信、出貨給全聯，並賣給消費者。雲林縣衛生局於春節前接獲檢舉，稽查後就要求將相關產下架。

雲檢則指揮警調與衛生局組成專案小組，調閱相關資料後，前天兵分多路到濟生總公司、斗六廠、新北市新莊廠等處搜索，並通知該公司陳姓負責人等人到案，並查扣相關產品和原料、進出貨的資料等，將持續清查含有蘇丹紅辣椒粉及原料的去向。

但因蘇丹紅事件持續延燒，已有十六家業者受影響，且包含蝦味先、菜䔕餅、白胡椒棒、香辣豬肉乾、香辣豬肉絲等食品，及多項調味料使用到此款原料，衛福部食藥署昨才緊急公布，將調整邊境查驗規範，未來針對檢出有毒或有害物質進口食品，初犯就可禁止輸入，新制確定三月一日上路。

食藥署副署長林金富表示，食藥署目前在邊境檢驗時，針對中國大陸進口辣椒粉，至六月十日前維持百分之百逐批查驗，目前擬變更「食品及其相關產品輸入查驗辦法」，未來遇有毒或含有害人體健康之物質或異物、攙偽或假冒或添加未經中央主管機關許可之添加物等情況，就可跳過現行一般抽批、加強抽批、逐批查驗，立即停止國外製造廠輸入查驗申請，禁止進口。

行政院長陳建仁昨赴立法院備詢前接受媒體採訪時表示，政府的態度很簡單，就是該查驗的就查驗、該禁止的就禁止、該開罰的就開罰，中央與地方政府、政府及民間要攜手合作，確保民眾食品安全。