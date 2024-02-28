冷眼集／陳揆才誇口 食安五環又失靈

近期蝦味先等知名大廠的零食，陸續被查出使用到中國大陸進口、含「蘇丹紅」色素的辣椒粉，使民眾人心惶惶，相較行政院長陳建仁於立院的食安專案報告中，自誇食安進步很大，卻無法掩蓋衛福部食藥署無視中國大陸進口的辣椒粉屢次在邊境被檢出蘇丹紅，直到去年底才啟動逐批檢驗，昨「亡羊補牢」地宣布修改查驗規則，等同眼睜睜看著民眾將無數「致癌物」吃下肚，民眾在失靈的食安把控系統中，如何安心？

陳建仁於本月廿三日，於立法院報告的食安問題總檢討專案報告時，稱蔡英文政府推動食安五環政策，使很多「系統性」食安個案，變成「個案型」食安問題，請民眾放心。

然而陳建仁進行報告前後，含有蘇丹紅辣椒粉的菜䔕餅、肉乾、豬肉絲等，陸續下架，成為他口中「食安進步很大」的最大諷刺。

尤其大陸進口辣椒粉屢在邊境檢出違規，食藥署才於去年五月公布，因累積四批來自大陸的辣椒粉含蘇丹紅，將抽驗比率自一般抽批調高至加強抽批；九月時針對有違規紀錄的五家大陸廠商百分之百逐批查驗，但不合格情況完全沒改善，食藥署才在去年十二月十一日，全面改採逐批查驗。

早在今年農曆年前，雲林縣衛生局於「濟生股份有限公司」斗六廠製售的「家用四合一調味料組合」，檢出含致癌疑慮的工業用染料「蘇丹色素三號」，甚至是由民眾在一月初陳情才被爆出；食藥署告訴相關食品業者，「自主負責才符合食安法精神，不要都靠政府抽驗，會太慢」。

蘇丹紅食品「遍地開花」，陳建仁曾說，政府在把關食安上，用食品雲大數據及實驗室檢驗量能提升查驗強度，但近期食藥署公布的違規蘇丹紅食品，多是各地衛生局回報後市場稽查結果，介接跨部會資料的食品雲幾乎沒發揮功能，根本「將帥無能、累死三軍」，不過證明蔡政府的食安五環失靈罷了。