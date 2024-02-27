蘇丹紅辣椒粉 16業者中招

新北市衛生局日前查獲保欣企業有限公司自中國大陸進口辣椒粉，含可能致癌物「蘇丹紅」，衛福部食藥署昨公布，統計違規原料四批次，共十六家下游業者曾經採購；截至本月廿五日，共下架及封存辣椒粉及其產品一萬九三八六點六公斤，成品包括蝦味先、菜脯餅等。

近期中國大陸辣椒粉屢次在邊境被檢出違規，食藥署副署長林金富說，自去年十二月十一日至今年六月十日，在邊境持續對中國大陸進口辣椒粉，採百分之百逐批查驗，符合規定才放行；先前輸入不合格辣椒粉的廿一家出口商及製造廠，自本月廿日起，暫停受理輸入查驗三個月。

林金富表示，目前累計四批辣椒粉原料，抽驗檢出含有「蘇丹色素三號」，包含新北市政府衛生局抽驗、效期至二○二六年十月四日的辣椒粉；桃園市政府衛生局抽驗，效期至二○二六年十月廿九日及二○二七年一月七日的兩批月料，及台中市食品藥物安全處抽驗，效期至二○二六年十月十二日，流向「濟生股份有限公司」等十六家下游業者的辣椒粉。

有立委批評，衛福部動作太慢，沒有及時攔截，才讓有問題的產品流入市面，衛福部長薛瑞元受訪時表示，「不能這樣講」。他解釋，因邊境檢驗體系中，「蘇丹紅」一開始並非百分之百抽批項目，是因檢出風險率偏高，才逐步升高抽批比率，卻仍有漏網之魚，已利用追溯機制，往下追查紅辣椒原料流向。