NET案列他字案被告 謝國樑：依法執行公務

基隆NET事件延燒，市長謝國樑被列他字案被告，昨天赴基隆地檢署前舉行記者會說，因為被列「他字案」，他要代表基隆市政府到地檢署說明，市府非常願意全力配合，也會讓檢察官了解是依法有據、執行公務，取回市民朋友的資產，不會讓政府產權落到私人手中。

承辦檢察官昨同步傳訊主富公司代表、謝國樑、交通處長等人，釐清整起事件經過，追查是否涉及刑事不法。經檢察官訊問後請回。

謝國樑昨說，東岸商場產權屬於基隆市政府所有，這塊地是2000年市府以8億4千萬買來的國有地，土地所有權人、起造人都是基隆市府。在先前市府與大日公司的OT合約當中規定，今年2月1日營運權完全移轉回來，合約也清楚規定，合約到期後市府可逕行收回資產。

謝國樑說，市府依照與大日的合約精神，上月1日針對公共區域部分進行收回資產，完全沒有進入到商家空間，除了維護新合約的穩定，取回中控室及公共設施，也是為了保護消費者及市民朋友安全。主富公司和市府沒有任何合約及採購關係，本案是由交通處主動提出需求，警察局給予行政協助。

NET回應，自2月1日凌晨的夜襲破門攻堅事件以來，公司一再質疑的是當天對公司人員和資產進行強制行為的法律依據，市長及其市府團隊迄今始終逃避，無法正面回答。

NET說，謝國樑原本表示全面點交完成，最新的說法是只點交公共設施，完全沒有進入私人空間，但公司資產、設備、財物均置放於商場辦公室、中控室，又以何標準判斷不屬於私人空間而是公共設施，甚至任意指揮警員、護航鎖匠換鎖，排除公司人員而強行占有？