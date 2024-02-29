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基隆東岸廣場爭議延燒 林右昌、謝國樑繼續交火

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
NET爭議燒，林右昌控下令警方闖商場，基市府今天澄清：不實指控。圖／NET律師陳義文提供
NET爭議燒，林右昌控下令警方闖商場，基市府今天澄清：不實指控。圖／NET律師陳義文提供

基隆東岸廣場爭議延燒，內政部長林右昌昨在嘉義縣受訪，喊話要基隆市長謝國樑回答2月1日警方闖NET商場，「是不是他下的令？」基隆市政府發言人余治明回應，在點交當晚，市長有參與交通處的會議，是為了解過程中的適法性，及需要警方協助的內容，「外界指控是市長下令，是不實內容」。

謝國樑日前表示，林右昌公開說他吸毒，將會提告自清。對此，林右昌昨表示，謝國樑完全畫錯重點，去做這樣指控只是為了模糊、轉移焦點，謝應該回答2月1日警方闖NET商場，「是不是他下的令？」

NET的律師陳義文說，請基隆市政府應盡速向全國人民與基隆市民說明，2月1日凌晨動用警力的法律或法院裁判依據，也必須對2月1日凌晨違法行為，向全國人民道歉。

余治明說明，點交過程中，交通處作為有張貼公告、開門、錄影等，未動到NET的動產，且完全未進入私人的店面；警察局是基於行政協助，派專人在現場維持秩序，避免發生滋擾。

余也說，在點交當晚，市長有參與交通處的會議，是為了解過程中的適法性，及需要警方協助的內容，並非外界指控是市長下令。

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2年前為了基隆捷運，基隆市前市長林右昌，和台北市前市長柯文哲大吵，本來說基隆市府不用為基隆捷運出半毛錢，林右昌卸任後變成要負擔47億元。如今東岸廣場NET產權糾紛，內政部長林右昌又和現任市長謝國樑大吵，NET出錢蓋的2到4樓，為何市政府遲未辦理產權登記，林謝互嗆對方不是，吵到理智線斷掉，很不尋常，攤開合約，是非清楚明白，是在吵什麼？難道還有什麼不可告人的協議怕被挖出來？

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