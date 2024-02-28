產權誰該轉移？ 林右昌、謝國樑再舌戰

基隆市東岸廣場產權爭議，兩任市長連日互嗆。內政部長、前市長林右昌昨在立法院批現任市長謝國樑丟基隆人的臉，一直鬼扯指他任內沒登記產權，但產權轉移「是在期約屆滿後」。謝則回擊，直指林任內的OT案有弊案，才蓄意轉移焦點，基市府則指2020年底首次5年合約期滿時，產權就應移轉給市府。

基隆市府前發言人游本明昨凌晨在臉書貼文，依合約，林右昌任內合約進行中，不會進到產權移轉條款，是謝國樑終止了合約，謝市府應先搞定產權再重新招商，結果沒這麼做，反而夜闖商場，才捅出大樓子。

林右昌也在立法院說，謝國樑作為丟的是所有基隆人的臉，還一直鬼扯指他在市長任內沒登記產權，將法律、契約找出來便可得知，在期約屆滿後，也就是營運廠商與市府約屆滿後，須依約做產權轉移，包括土地、建物，或興建與增建的建物。

謝國樑昨上電台節目時表示，林右昌公開說他吸毒，預計本周會遞狀，控告林右昌；至於有關罷免的聲音，他不會畏懼，背後是有心人不甘他當上市長讓政黨輪替，有人要吃下基隆的財產給私人的企業，他無法接受。

談到東岸廣場產權爭議，謝國樑直指林右昌任內主持3次增建會議，仍以OT方式向廠商收費，蓋好後產權都沒登記，「絕不應該發生」，現在NET要「吃下來」，最主要論述就是當初有出資，而現在產權沒登記。

「林右昌在增建後不登記，是故意造成產權模糊的空間。」謝國樑說，東岸廣場是市府名下財產，促參案期滿後回歸市府，無庸置疑。

基隆市政府發言人余治明發聲明，出示財政部公文，批林右昌謊話連篇，109年產權就應移轉。圖／基隆市政府提供

基隆市府發言人余治明也發聲明，並出示財政部公文澄清，促參案就算是「優先訂約」，也是重新訂約而非「續約」，早在第一次5年合約期滿時，即2020年底產權就應移轉給市府，林右昌就應該要完成登記，「不要再謊話連篇、混淆視聽」。