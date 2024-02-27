綠營批基市府 藍營籲官商別互攻擊

NET昨在聯合報等平面媒體刊登「道歉」啟事，以反諷手法暗批市府，市府卻肯定NET刊登啟事道歉，遭綠營議員酸自我感覺良好；藍營則呼籲，停止討論沒法律根據且不負責任的假設性問題，靜待司法判決再討論。國民黨立委林沛祥說，既然NET和謝市府都是受害者，就不要互相攻擊，應回頭檢視當初和大日開發簽約的內容。

民進黨議員鄭文婷說，市府回應說NET懂得道歉是很好的，「市政府你哪來的自信啊」，NET是因這段時間為了私權紛爭造成社會紛擾，因此向社會大眾道歉，「請問謝國樑你覺得你都一點責任都沒有嗎？一點錯誤都沒有嗎？」

鄭文婷表示，市府到現在對於微風應該要付給市政府的固定權利金、變動權利金，以及媒體通路回饋、提升服務品質費等，都講不清楚，沒有需要道歉的地方嗎？希望市府不要再這麼自我感覺良好，自以為是。

國民黨議員藍敏煌也肯定NET刊登道歉啟事，他說，東岸廣場招商本是單純促參案，因前市長林右昌未依法把增建物產權移轉回市府，最後引起爭議，又因政治力介入，才造成社會紛擾。

林沛祥說，看到NET的道歉啟事，覺得非常不好受。其實NET從頭到尾也是受害方，為什麼要道歉？NET要找的對象主要是大日公司，當初簽的合約到底是怎麼回事，那個時候的市府給了什麼承諾？既然NET和基隆市府都是受害者，就不要互相攻擊。但據他了解，NET可能因主戰律師團或一些「高層人物」藉機讓NET當代罪羔羊去打「罷免戰」。