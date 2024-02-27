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NET登報道歉 基市府回應再掀戰

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市東岸廣場經營業者NET昨在聯合報頭版刊登「道歉」啟事，再掀戰火。記者邱瑞杰／攝影
基隆市東岸廣場經營業者NET昨在聯合報頭版刊登「道歉」啟事，再掀戰火。記者邱瑞杰／攝影

基隆東岸廣場經營權之爭再掀戰火，主富服裝公司（NET）昨在聯合報等平面媒體刊登「道歉」啟事，向基隆鄉親、台灣人民道歉；基隆市府隨後表示，肯定NET作法，願在法院仲裁下，讓紛爭盡快落幕，並重申廣場全部產權皆屬市府所有。NET則發3點聲明回批指市府錯誤解讀，呼籲應公布招商案相關資訊，及結果是否對市民有利。

基隆市議會昨敲定下周臨會議程要求市府專案報告東岸廣場爭議，並在會前提供相關資料，以便聚焦討論。

基隆市府和NET各自主張擁有東岸廣場商場2至4樓建物產權，市府2月1日點移交給新營運商微風集團後，NET已提起確認所有權訴訟，把基隆市府列為被告，另對原營運廠商大日開發公司，提起請求侵權行為損害賠償。基隆地方法院已受理兩案進入審判程序。

東岸廣場爭議不斷，連日來市長謝國樑不僅開記者會澄清權利金爭議，還在街頭掛巨幅廣告說明招商金額總計為6885萬元，不是民進黨正國會質疑的1500萬元。NET昨則登「道歉啟事」回擊，「公司與基市府民事糾紛，理應交由司法判定，造成社會紛擾，向基隆鄉親道歉、向台灣人民道歉。」

基隆市府說，市府肯定NET登報作為，也會以善意立場做出相對應表示；但東岸廣場全部產權皆屬基隆市府所有，願在法院仲裁下讓紛爭盡快落幕。市府發言人余治明另表示，未來將設立「改建監督委員會」，邀請民間專家學者監督，並定期公布會議內容。

但NET隨即發出聲明反駁，批基隆市府雖一再表示尊重司法，處理過程卻多次違背正當程序及法治原則，NET有必要尋求司法程序解決，維護自身權益及法律秩序，但過程中造成社會紛擾，對基隆鄉親及國人感到抱歉，所以刊登廣告致意。

NET說，市府發言人指NET因自身引起社會誤解，才向社會大眾道歉，是錯誤扭曲解讀，請市府盡速說明2月1日凌晨動用警力的法律或法院裁判依據，並對此違法行為向全國人民道歉；另呼籲市府公布招商條件，及招商結果是否對市民有利等，而非拒絕公開說明。

NET 基隆

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