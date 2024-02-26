東岸商場爭議NET向民眾道歉 基市府仍堅持產權

基隆東岸商場產權引爭議。NET（主富服裝公司）今天在報紙刊登「要向基隆鄉親和台灣人民道歉」啟事，但NET委任律師陳義文仍要求市府對外說清楚整個招商過程。

市府回應，針對NET的登報表達肯定，但仍再次強調，東岸商場全部產權皆屬市府所有，願意在法院仲裁下，讓紛爭儘快落幕。

NET今天在報紙頭版刊登「道歉」啟事，廣告文字為「公司與基市府民事糾紛，理應交由司法判定，造成社會紛擾，向基隆鄉親道歉、向台灣人民道歉」。

但陳義文強調，東岸廣場爭議雖基隆市政府一再表示尊重司法，但市府就這件爭議處理卻多次逾越司法權、監察權，甚至直接以行政高權，在2月1日凌晨違法動用警察攻堅破門，接管商場，違背正當程序及法治國原則的要求。

陳義文指出，NET向來都是尋求司法程序解決，希望維護自身權益及法律秩序，但對於過程中造成社會的紛擾，仍對於基隆市民及全體國人感到抱歉，因此才會特刊登今天這起道歉啟事；令人遺憾的是，基隆市政府卻錯誤解讀道歉啟事是NET因自身引起社會誤解，而向社會大眾道歉。

陳義文聲明，針對市府當時攻堅破門接管商場時所動用警力的法律或法院裁判依據為何，並就違法行為向國人道歉。

他說，為解決東岸廣場招商案的紛擾，呼籲市府應公布當時招商各家投標廠商的條件，以及招商結果是否對於基隆市民有利等內容，而非拒絕公開說明。

基隆市政府回應，仍要再次強調，東岸商場的全部產權皆屬市府所有，無庸置疑，但市府也願意在法院的仲裁下，讓紛爭儘快落幕。近期外界對於市府的偏頗言論與攻擊，市府未來將持續向社會各界溝通，讓外界了解市府的作為都是在維護市民的最大權益。

民進黨籍基隆市議員鄭文婷表示，基隆市議會程序委員會已排定3月4日的市議會臨時會中討論東岸商場爭議，將要求市府公布招商相關資料，對外說明釋疑。