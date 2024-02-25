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陽光行動／竹北人吐心聲：不期待設校 只期待活化土地

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋郭政芬／新竹報導
台大竹北分校二十年來沒有太多開發，保留很好的植物林相，從高樓往台大校地看，一片綠意盎然。記者郭政芬／攝影
台大竹北分校二十年來沒有太多開發，保留很好的植物林相，從高樓往台大校地看，一片綠意盎然。記者郭政芬／攝影

台大竹北分校計畫源起於二○○○年，當年新竹縣府為展誠意，以「一元」賣給台大，地方拍手叫好，甚至認為大批學生族進駐，將帶動套房出租與商圈，未料一等就是廿多年。十興里長毛振福直批，當地現在的發展已經跟台大一點關係都沒有，面對少子化海嘯，大學都要關門了，不期待台大再設校，只盼「能活化土地就好，就對當地有發展。」

十幾年前，新竹縣府原本規畫廿公頃土地無償給台科大，然因台大的前車之鑑，縣府立下但書「若沒開發就收回」，台科大最後只蓋出一座研發館，縣府拿回十三公頃，用地縮水僅剩三分之一。

竹北市民代表鄭建村搖頭說，當年設校確定時，建案都取名與「科大」有關，定調為「台科大特區」，如今成荒廢校地，科大研發館也成蚊子館，該區一坪土地價格則從廿、卅萬飆漲到百萬，生活機能也起來，這塊土地不利用真的太可惜。

台科大總務長周瑞生表示，校方設校態度很積極，無奈興建時遇到廠商施工問題，兩棟大樓蓋到一半、進度延宕，但校方的目標不變，盼能引入產業資源，提供教育、學術研究，協助竹科維持產業競爭力，校方會找廠商接手，拚二○二六年營運。

台大校地僅二○○九年蓋出碧禎館一棟大樓，但接下來發包工程流標多達六次。台大校務會議已拍板竹北校區將打造為新科技的研發基地，包括半導體、AI人工智慧、量子科技、智慧醫療等，後續會在竹北校區興建大樓。

▌延伸推薦：

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台大 台科大 新竹

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