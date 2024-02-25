北市建案工地又塌陷 居民憂心

璞真建設位於北市松山區一處新建案工地，前晚因施作導溝工程塌陷，塌陷範圍長約4公尺、寬約30公尺、深約1.5公尺，造成停在路邊停車格的4輛汽車傾斜卡在塌陷處，市長蔣萬安約12小時內二度前往現場勘災，勒令停工，並開罰18萬元，璞真建設及承造的大陸工程指出，對受影響車主及周邊道路等修復責任，必盡力協助處理。

該建案位於慶城街和興安街交叉路口，前晚9時許發生地基塌陷，工地慶城街側地基塌陷，無人受傷，警方請拖吊車到場協助將受損車輛拖離，並封鎖慶城街兩側、限制人車進入，北市停車管理工程處表示，案發車主或交管範圍內的車主提出證明即可免繳停車費。

在基泰大直案發生半年後再現工地塌陷，也讓附近居民憂心，蔣萬安前晚和昨天上午都趕往現場，蔣萬安說，工地準備要做連續壁工程，但都還沒開挖，正在做14公尺深120公分寬的導溝，初判是內部支撐力不夠，造成導溝外部下陷，即刻緊急回填，防止影響衝擊，最重要是把挖掘導溝的坑洞先補起來，讓道路能恢復正常。

蔣萬安說，屆時回填之後塌陷這一側樹木可能無法存活，因此移除4棵黑板樹，雖然這一側沒有瓦斯管線、開關閥，其他雨水、汙水、電力和電信管線也都正常，還是要求包括水利處、工務局全面清查，並用透地雷達檢測。

璞真建設、大陸工程表示，昨中午已完成灌漿回填，且道路塌陷監測數據顯示並未有坍塌擴大，或造成鄰地建築物傾斜；對受影響車主及周邊道路等修復責任，兩家公司必盡力協助處理。

璞真建設指出，目前建案已停工，相關損失金額尚待評估，建案皆有依規定投保，相關理賠事宜將與外包專業廠商大陸工程，以及保險公司依約辦理。接下來公司將提出改善及應對計畫，報經主管機關會勘後，再予復工。

建管處表示，確認周邊地質安全無虞才可復工，最新相關監測數據經大地技師公會判讀，初步認定除路面坍塌部分外，對周遭建築物尚無影響；要求建商每天兩次檢測，也將監測結果送請大地技師公會協助判讀，施工前、災變後的相關監測報告持續公告在雲端平台，民眾可以隨時上網了解。