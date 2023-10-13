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棒球／說古林睿煬「從小體弱多病」挨轟 馬西屏：我很懂體育

聯合新聞網／ 綜合報導
馬西屏在政論節目談論亞運中華棒球隊選手。 截圖自畫面
馬西屏在政論節目談論亞運中華棒球隊選手。 截圖自畫面

中華成棒隊在杭州亞運分組賽以2：0擊敗南韓隊，名嘴馬西屏受邀到電視節目「關鍵時刻」分享中華隊球員故事，眾多網友質疑內容真實性並認為馬西屏專業度不夠，對此馬西屏在個人社群發文強調，「我很懂體育，真的！」

馬西屏在節目上許多言論受網友譏笑，包含「林安可是全世界打球90度最標準的」、「古林睿煬從小體弱多病」、「林子豪從73公斤增『肥』到92公斤」。

昨天馬西屏在個人FB發千字長文，他表示自己對所有讚美和指正都虛心接受，但不會做回應，這篇文只是要分享從業40多年來的體育履歷，他強調「關鍵時刻」只要談體育一定找他，「我懂不懂體育，關鍵時刻製作團隊最清楚、寶傑最清楚。因為寶傑常常臨時丟體育題目讓我講，甚至節目開始後，有體育重要消息傳來臨時改講，也是叫我講。」

馬西屏也舉例說明自己的專業，他在文末強調，「我只想說，我很懂體育，真的！」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

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