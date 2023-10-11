亞運滑輪／永不放棄的奇蹟！黃玉霖亞運滑輪0.01秒奪金 背後鼻酸故事曝

在杭州亞運速度滑輪3000公尺接力賽，黃玉霖逆轉奪金，背後有段鼻酸的故事。

在2023年第19屆杭州亞運會上，中華隊包辦了速度滑輪3000公尺接力賽的男子、女子組金牌。最感動的是，以黃玉霖、陳彥成、趙祖政為主的男子滑輪選手，在對上韓國隊時堅持奮戰到最後一刻，在數度落後、不斷拉鋸的情況下以0.01秒的差距逆轉奪金，動人畫面不僅鼓舞全場，也體現最佳的運動員精神。

杭州亞運滑輪溜冰項目中華隊在競速滑輪男子3000公尺接力賽，中華隊趙祖政（左三）、黃玉霖（左二）、陳彥成（左一）展現優勢，最後以4分05秒692搶下金牌，南韓4分05秒702排名第2。報系資料照／特派記者季相儒攝影

在這場比賽裡，雖然中華隊大部分時間下處於落後局面，但一路都緊咬著韓國，最後一棒的韓國選手眼看金牌已經到手，在尚未抵達終點線前便高舉雙手歡呼慶祝，但身為中華隊最後一棒的黃玉霖並沒有因此懈怠，在最後一刻伸長左腿，以幾乎「劈腿」之姿讓滑輪率先衝過終點線，贏得金牌。

賽後，中華隊選手也以為自己輸了，韓國隊選手也開始搖旗慶祝，黃玉霖透露，一開始想說對方的身體在前面，應該沒有機會了，沒想到最後大會秀出的成績是金牌，讓他直呼不可思議。

根據韓國政府規定，只要在奧運奪牌或亞運奪金，選手都能獲得兩年兵役免疫的禮遇，這回太早慶祝的韓國選手鄭喆元不只讓金牌飛了，還得接受必須當兵的現實，他說，「我的失誤太巨大了，我太早鬆懈、大意，沒有堅持到最後，我對隊友感到非常對不起，也對支持我的人感到抱歉。」

「不能放棄任何機會，沒想到終於辦到了」

黃玉霖賽後分享，「我有意識到，他已經在做慶祝的動作，就剩短短10公尺，再拚就是10公尺，所以當時想都沒想就做壓線動作，他身體在我前面，所以我也不知道我輪子有沒有贏，後來發現螢幕出來，贏了0.01秒，根本天上掉下來的感覺，根本奇蹟。」

最後的成績，中華隊以4分05秒692，勝過南韓隊的4分05秒702，拿下金牌。

黃玉霖賽後也在Facebook發表感人的文章，「到現在還不敢相信，自己能夠因為壓線而獲得勝利，心中不斷的想著，就剩這麼幾公尺了，不能放棄任何機會，沒想到終於辦到了。」

他說，「昨天跟今天的感受，有如三溫暖般的感覺，心裡有很多想說的想感謝的，謝謝自己沒有放棄、謝謝左腳很給力、謝謝所有為我加油的人。謝謝不管在哪個地方收看比賽的大家，這一腳是集結所有人的力量而勝利的，感謝大家。」

生於屏東縣南州鄉的黃玉霖，曾在第16屆亞洲溜冰錦標賽奪下青年組團體賽冠軍，這也是他人生首面國際金牌。

別人接觸滑輪是因為興趣，他卻是為了矯正

不過，黃玉霖首次接觸溜冰的原因，並不是因為本身就有興趣，而是他出生第三天時，就被醫生診斷出骨盆移位的問題，為了矯正這個先天的缺憾，醫師建議父親，在黃玉霖稍微長大後可透過溜冰來矯正骨盆移位。

沒想到，當年才3歲的黃玉霖，一溜就滑出了對滑輪的興趣，他展現極高的天賦和毅力，國中以後成績更是突飛猛進。

原本狀況已經好轉的他，卻又被醫生診斷出有俗稱「青蛙腿」的臀大肌攣縮症，這是由於臀部後面及側面的臀大肌及闊筋膜纖維化、硬化，使得臀大肌後伸大腿的功能受限的病症，這對於需要壓低重心的滑輪運動來說，無疑是一大阻礙。

黃玉霖甚至以為，自己的運動生涯就要到此結束，但在不開刀影響練習狀況的前提下，他靠著大量伸展、推拿和強化核心肌群的方式紮穩腳步，雖然每天練習的時間都因此必須多出好幾個小時，但他依然堅持不放棄。

這一路都看在眼裡的黃玉霖父親黃忠誠，更是為了兒子跑遍台灣南北，他自己還考上了教練和裁判，全心全意陪著兒子投入滑輪運動中，令人動容。

黃玉霖曾在受訪時說，要溜就是要溜一輩子，還要把經驗傳承給後輩，一直溜到自己不能溜為止。

1995年出生、現年28歲的黃玉霖，相信能持續在滑輪的舞台上綻放光芒，也期待觀眾能在不久之後的巴黎奧運殿堂上，持續看見他永不放棄的決心。

（本文出自2023.10.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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