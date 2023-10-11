亞運空手道／金牌谷筱霜返台 部落長老古調迎接台灣英雄

杭州亞運8日落幕，台灣代表隊陸續返台，最後一批亞運選手10日晚間返抵國門，空手道金牌選手谷筱霜的部落長老們，特地搭乘4小時的車到桃機，為她獻上慶祝凱旋的布農族古調。

台灣代表隊在杭州亞運奪下19金20銀28銅，不但遠超出賽前設定的10金目標，更以19金追平1998年曼谷亞運，且銀牌數更勝曼谷亞運，最後一批亞運參賽選手包括棒球、空手道、卡巴迪（女）、運動攀登等，10日晚間11時搭乘長榮航空BR757班機返抵桃園國際機場。

陪同返台的體育署副署長洪志昌接受媒體聯訪表示，選手們非常爭氣，在競爭激烈的亞運上，選手們在許多項目都創下歷史佳績，後續也會為奧運積極進行備戰，國家為選手們感到驕傲，大家努力這麼久，這些成就是屬於他們的榮耀。

上屆亞運金牌選手谷筱霜，在杭州亞運空手道女子50公斤級比賽中，逆轉勝出為台灣拿下第19面金牌，她說，最後一天最後一個賽事令她緊張，「期待這個大舞台已經等了5年」，在場上失分時她並不緊張，因為教練曾提醒她，「只要時間還沒到，1秒鐘都可以得分，都不要放棄」 ，也因為沒有放棄，所以最後逆轉奪冠。

為了迎接谷筱霜，遠在信義鄉達瑪巒部落的40多名鄉親，晚間7時許搭車出發，歷經4小時的車程後於11時抵達桃機，更獻上布農族古調「凱旋之歌」傳達喜訊，並吟唱古調「報戰功」激勵士氣、鼓舞團隊再上層樓，悠遠嘹亮的歌聲令谷筱霜相當感動。

谷筱霜的爸爸谷安昌特地帶著鮮花接機，並給谷筱霜一個大擁抱，他表示，家人跟村子裡的長輩知道谷筱霜再度拿下金牌都要來接機，他回想起比賽當天，他就曾告訴谷筱霜「你放心，我相信金牌一定是你的」。

同樣搭機返台的棒球代表隊總教練吳思賢表示，這次的比賽中選手們已經盡力，拿到銀牌也是不錯的成績，可以返台選手們都很開心，他呼籲大家不要給太多壓力，選手們真的已經很認真了，希望球迷們多給選手鼓勵。

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