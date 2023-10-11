快訊

警察忙看國慶焰火不開道？ 滅火器樂團唱出一肚子火

亞運空手道／金牌谷筱霜返台 部落長老古調迎接台灣英雄

中央社／ 桃園機場11日電
杭州亞運空手道女子五十公斤級，我國好手谷筱霜（左）在金牌戰逆轉勝，完成衛冕。聯合報特派記者季相儒／攝影
杭州亞運空手道女子五十公斤級，我國好手谷筱霜（左）在金牌戰逆轉勝，完成衛冕。聯合報特派記者季相儒／攝影

杭州亞運8日落幕，台灣代表隊陸續返台，最後一批亞運選手10日晚間返抵國門，空手道金牌選手谷筱霜的部落長老們，特地搭乘4小時的車到桃機，為她獻上慶祝凱旋的布農族古調。

台灣代表隊在杭州亞運奪下19金20銀28銅，不但遠超出賽前設定的10金目標，更以19金追平1998年曼谷亞運，且銀牌數更勝曼谷亞運，最後一批亞運參賽選手包括棒球、空手道、卡巴迪（女）、運動攀登等，10日晚間11時搭乘長榮航空BR757班機返抵桃園國際機場。

陪同返台的體育署副署長洪志昌接受媒體聯訪表示，選手們非常爭氣，在競爭激烈的亞運上，選手們在許多項目都創下歷史佳績，後續也會為奧運積極進行備戰，國家為選手們感到驕傲，大家努力這麼久，這些成就是屬於他們的榮耀。

上屆亞運金牌選手谷筱霜，在杭州亞運空手道女子50公斤級比賽中，逆轉勝出為台灣拿下第19面金牌，她說，最後一天最後一個賽事令她緊張，「期待這個大舞台已經等了5年」，在場上失分時她並不緊張，因為教練曾提醒她，「只要時間還沒到，1秒鐘都可以得分，都不要放棄」 ，也因為沒有放棄，所以最後逆轉奪冠。

為了迎接谷筱霜，遠在信義鄉達瑪巒部落的40多名鄉親，晚間7時許搭車出發，歷經4小時的車程後於11時抵達桃機，更獻上布農族古調「凱旋之歌」傳達喜訊，並吟唱古調「報戰功」激勵士氣、鼓舞團隊再上層樓，悠遠嘹亮的歌聲令谷筱霜相當感動。

谷筱霜的爸爸谷安昌特地帶著鮮花接機，並給谷筱霜一個大擁抱，他表示，家人跟村子裡的長輩知道谷筱霜再度拿下金牌都要來接機，他回想起比賽當天，他就曾告訴谷筱霜「你放心，我相信金牌一定是你的」。

同樣搭機返台的棒球代表隊總教練吳思賢表示，這次的比賽中選手們已經盡力，拿到銀牌也是不錯的成績，可以返台選手們都很開心，他呼籲大家不要給太多壓力，選手們真的已經很認真了，希望球迷們多給選手鼓勵。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 谷筱霜

延伸閱讀

亞運／北市大56名國手奪牌 大一新人拿中華隊第一面獎牌

杭州亞運／完美落幕 中華代表隊勇奪19金排名第6

亞運／中華健兒金牌感人一刻！淚水沒有白流 總獎金達近3億

空手道選手谷筱霜亞運摘金 台新發出50萬奪金大紅包

相關新聞

亞運／北市大56名國手奪牌 大一新人拿中華隊第一面獎牌

杭州亞運中華隊表現出色勇奪19金、20銀和28銅，總計67面獎牌，追平隊史最佳紀錄，台北市立大學長期培養優秀體育選手，今...

亞運／F-16伴飛發射熱焰彈 歡迎代表團榮耀歸國

亞運中華代表團晚間回國，空軍派遣共兩架F-16戰機伴飛，並發射熱焰彈歡迎代表團歸國，代表國人表達對全體代表團的感謝，以及...

出國比賽為國爭光 杭州亞運奪牌的他們都是「最強銀行員」！

杭州亞運落幕，台灣今年進帳19金、20銀、28銅，金牌數追平隊史的最佳紀錄，金融業的大力贊助與支持功不可沒。鮮少人知道，...

﻿杭州亞運獲讚「史上最好」 閉幕秀「亞洲花園」

﻿杭州亞運閉幕式昨晚在杭州奧體中心體育場「大蓮花」舉行，主辦單位利用4萬多顆LED燈珠打造數控草坪，19朵巨型桂花及「A...

杭州亞運閉幕／唯美「荷桂少女」 她練擺裙上千次

「從亞運開幕式再到閉幕式，我覺得自己圓滿了，畫上了一個完美的句號。」解開威亞(吊鋼絲)掛鉤的徐夢迪長出一口氣，眼睛裡滿是...

杭州亞運落幕／15次破世界紀錄 37次破亞洲紀錄

杭州亞運會8日落幕，中國代表團獲得201金111銀71銅共383面獎牌，在創造亞運最佳成績的同時，實現了亞運金牌11連冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。