亞運羽球／戴資穎世界排名仍第4 但何冰嬌奪銅後已逼近
我國一姊戴資穎在杭州亞運女單止步16強，本周世界排名積分持平，維持在世界第4，前3名依舊是南韓安洗瑩、日本山口茜及中國陳雨菲。
亞運史上從未出現女單2連霸，上屆奪金的戴資穎在杭州亞運16強因身體狀況不佳，以16：21、14：21爆冷不敵日本選手大堀彩，衛冕失敗。
小戴本周世界積分仍是88486分；陳雨菲拿下銀牌後拉開差距，來到94796分。山口茜因傷退賽，100717分排第2；南韓球后安洗瑩奪得金牌，積分來到113314分，穩居女單第1。
另外，排名第5的中國好手何冰嬌拿到銅牌，積分上漲至85074分，只落後小戴3412分。世界排名第6至第10依序為西班牙瑪琳、印尼東宗、泰國依瑟儂、中國韓悅及美國華裔張蓓雯。
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