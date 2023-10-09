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亞運羽球／安洗瑩戴后冠歸國俏皮可愛 韓媒曝魔鬼訓練菜單

聯合新聞網／ 綜合報導
安洗瀅奪下亞運金牌，歸國接受慶祝。 截圖自X
安洗瀅奪下亞運金牌，歸國接受慶祝。 截圖自X

南韓球后安洗瑩在杭州亞運女單項目力退地主好手陳雨菲，奪下金牌。她昨天返回南韓，還在機場戴上皇冠拍照，模樣俏皮可愛。韓媒則曝光她奪冠背後的魔鬼訓練菜單。

安洗瑩在女單決賽首局膝蓋受傷，最終仍以21：18、17：21、21：8勝出。她受訪透露會盡快安排檢查，「目前走路沒問題，還能夠跑。比賽時會很痛，但我知道不能放棄、要找辦法解決。」

安洗瑩過去對陣陳雨菲1勝8敗，如今竟克服傷痛，奪下本季第10座冠軍。韓媒《朝鮮日報》指出，她疫情期間回老家接受魔鬼訓練，每天爬40層樓梯，去年9月起接受奧運角力金牌安漢奉的訓練，早上和下午會練羽毛球，每周至少2天到摔角場訓練2小時，空閒期間也會自主前往。

安洗瑩已拿到世錦賽和亞運金牌，如果巴黎奧運再奪金，就能成為繼西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）後，首位囊括奧運、世錦賽及洲際運動會金牌的女單球員，南韓過去只有男子雙打組合金東文／朴柱奉達成過。對此安洗瑩表示，「我現在充滿自信，正書寫自己的故事，結果有好有壞，但我認為只要享受比賽過程，就能取得好成績。」

2022杭州亞運 杭州亞運羽球 杭州亞運熱點

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