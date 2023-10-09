台灣人的驕傲！杭州亞運十大奪牌時刻 驚天0.01秒逆轉人生

台灣人的驕傲！

2023年杭州亞運（亞洲運動會）於9月23日開幕，各項賽事一直持續到10月8日閉幕式。最終台灣總共奪下19金20銀28銅的好成績，在比賽期間相關話題性也非常高。

不僅比賽相當精彩，這些運動選手們的精神，更是帶給觀者無限的感動，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，特別調查出台灣選手在這次杭州亞洲運動會中經典的奪牌時刻，一起來回憶那時候的感動吧！

image source：FB/中華奧會 Chinese Taipei Olympic Committee

No.10 林昀儒、莊智淵、廖振珽、黃彥誠、彭王維 桌球男子團體賽

由「桌球教父」莊智淵以及「台灣一哥」林昀儒領軍的台灣桌球男團，成功闖進四強，但在四強賽時，以0比3不敵由世界球王樊振東率領，選手都是世界排名前三的中國男團，最終飲恨拿下銅牌。

台灣桌球男團在2014年、2018年亞運都以銅牌作收，今年是連續三屆銅牌作收，但仍不少粉絲鼓勵「還是很棒的台灣男團隊」、「真的很棒了，中國的桌球真的很強」、「大家真的進步了很多，謝謝你們願意努力」、「不管怎麼樣，真的是超級精彩的比賽，繼續努力」。

No.9 谷筱霜 空手道女子50公斤級

杭州亞運最後一天，我國好手谷筱霜在空手道女子50公斤級的比賽中，一路挺進金牌戰，金牌戰中對手強勢搶攻，接連奪下5分，讓谷筱霜一開始就面臨0比5的困境，但谷筱霜憑著不放棄的精神，努力追趕分數，在最後五秒追平分數，最終因對手有4次的判罰次數，判定由谷筱霜下勝利。

這也是繼上屆亞運，谷筱霜蟬聯冠軍，而谷筱霜不放棄的精神，也獲得網友們讚許，「好感動，精彩的比賽，奮鬥到最後一刻」、「這逆轉真的太驚人了 實至名歸」、「逆轉勝真的都讓人感動」。

No.8 許育修、莊吉生 網球男子雙打

相差10歲的許育修和莊吉生一位是在LA土生土長、台語講得比中文還好的ABC，另一位則是來自彰化員林單親家庭，雖然兩人的背景和年紀天差地遠，依舊憑著堅強的實力，一路闖進決賽，成功在金牌戰中以直落2的成績打敗印尼好手，為中華隊奪下亞運史上第一面男雙金牌。

賽後莊吉生表示，媽媽去年因癌症病逝，心情低潮了一段時間，現在只要看到蝴蝶，都會覺得媽媽就在身邊。粉絲也暖心鼓勵「媽媽一定也看到你奪冠了，台灣之光！」、「媽媽一定也會為你們感到驕傲」。

No.7 羅嘉翎 跆拳道女子57公斤級

被稱為「跆拳道甜心」的羅嘉翎在金牌戰中以0比2敗給世界排名第1的地主駱宗詩，遺憾收下銀牌，當場淚灑現場，賽後拍攝影片表示，「雖然很可惜，但是我們還是抱持著一點遺憾，然後往更高更遠的地方去邁進」。

教練劉聰達透露羅嘉翎一直都是帶傷上陣，緊湊的賽程也讓她一直沒辦法好好休息養傷。網友也紛紛留言鼓勵羅嘉翎「把傷養好，下次金牌就是我們的」、「期待巴黎奧運的時候能看到你奪金」、「下次就是金牌了，先把傷顧好才是最重要的」。

No.6 趙祖政、黃玉霖、陳彥成 滑輪溜冰男子3000公尺接力賽

滑輪溜冰男子3000公尺接力決賽南韓從開始就一路領先，不過，南韓最後一棒鄭喆元還沒到達終點就開心舉手慶祝，此時我國好手黃玉霖則在不放棄的情況下，賣力伸出左腳，最終以0.01秒的差異成功奪下金牌。

整場比賽中趙祖政、黃玉霖、陳彥成三人雖然處於落後狀態，但都沒有放棄任何機會，這樣永不放棄的精神，除了得到台灣網友的讚賞，南韓網友也紛紛表示：「永不放棄才能獲得金牌，看來金牌落到了真正的主人手上」、「台灣選手好帥啊，堅持到最後的人才是贏家」。

No.5 李智凱 競技體操男子鞍馬

「鞍馬王子」李智凱在亞運以「湯瑪士迴旋」拿下15.500的高分，一舉獲得金牌，同時也完成了自己2連霸的目標。在比賽結束後，李智凱錄影片表示二連霸對他來說相當不容易，雖然備感壓力，也將壓力轉化為前進的動力。

李智凱完成亞運鞍馬2連霸後，立刻飛往比利時參加體操世錦賽，力拼巴黎奧運門票，讓不少網友大讚「真的超努力，恭喜奪金」、「努力的肯定，祝福金獎連連」、「你真的太棒、太帥了！台灣之光，繼續加油」、「繼續翻滾吧！前進奧運，非你莫屬」。

No.4 中華隊 棒球

中華隊預賽時就曾遇上南韓隊，以4比0完封南韓隊，也是南韓隊預賽中唯一一場敗仗。在金牌戰中，中華隊再度遇上南韓隊，兩隊派出的先發投手和預賽時都一樣，不過在第2局時遇上亂流，讓南韓隊拿下2分，最終以0：2 落敗，拿下銀牌。

雖然離最終奪金僅差一步，但該次的表現也獲得南韓教練讚譽「台灣真的不一樣了」，不少網友看見了台灣選手的進步，「打得很好，很喜歡這種拼到最後都不放棄的精神」、「謝謝帶給我們很棒很感動的球賽」、「謝謝你們，謝謝中華隊所有成員！辛苦了！下次再來」。

No.3 連珍羚 柔道女子57公斤級

原本有意在東京奧運後結束運動選手生涯的「柔道女王」連珍羚，卻在東奧的比賽中領到3次指導止步16強，為了彌補遺憾，讓她決心再戰亞運。在亞運金牌戰中，連珍羚與日本選手玉置桃纏鬥到黃金得分制，最後成功以一記過肩反摔奪下金牌。

連珍羚在賽後感性表示，自己曾跌落到低谷，雖然懷疑過，仍努力的往上爬，要找回那個勇敢的自己。因為她知道「就算全世界都不相信我，但我相信我自己」，粉絲也紛紛恭喜連珍羚「旅日很不容易，替自己及國家爭了一口氣」、「時間證明了，沒有什麼不可能」。

No.2 許皓鋐 圍棋男子個人賽

「台灣棋王」許皓鋐在世界排行第35名，在這次的亞運連續打敗世界前三名申真諝、朴廷桓、柯潔等，奪下亞運圍棋史上第一金，被譽為含金量超高的金牌。比賽結束後，採訪區充滿各國媒體，大家都想一睹這位殺出重圍的台灣選手。

許皓鋐成功一戰成名，一夜之間全台灣都知道了這位情緒相當穩定的金牌戰士，「優質又低調的圍棋天王，台灣之光」、「似乎天塌下來都無法移轉他對圍棋的專注，眼神充滿對圍棋的熱愛之情」、「了不起的毅力跟謙虛的態度」、「冷靜，沈穩才會保持不敗」。

No.1 楊勇緯 柔道男子60公斤級

被稱為「柔道男神」的楊勇緯，在杭州亞運男子柔道60公斤金牌戰中，成功擊敗南韓選手李夏林，奪下振奮人心的金牌。這面金牌除了是中華隊本屆第一金，同時也是中華隊的第100面亞運金牌，帶動了中華隊的奪牌氣勢。

賽後楊勇緯受訪時表示，雖然壓力很大，但仍相信「欲戴皇冠必承其重」，並堅定說到：「如果你把柔道從我生命中奪走，我將會一無所有！」讓不少粉絲感動回覆：「謝謝你們始終相信，才能不斷寫下歷史，謝謝你們，繼續為你們應援、「謝謝你從未放棄讓我們看見那些美好」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年09月23日至2023年10月08日，亞洲運動會期間。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『中華隊奪牌時刻』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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