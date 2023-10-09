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亞運閉幕 日本接棒

聯合報／ 文／特派記者陳宛晶
（法新社）
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杭州亞運昨天閉幕，中華代表團獲得十九金廿銀廿八銅的佳績，金牌數追平史上最佳成績。閉幕典禮表演節目向運動員、團隊、志工等所有人致敬，隨後日本愛知縣及名古屋代表接下亞奧理事會會旗和火炬，歡迎亞洲運動員二○二六年愛知‧名古屋亞運見。      

特派記者季相儒／攝影
特派記者季相儒／攝影
 

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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