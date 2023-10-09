杭州亞運 最「金」喜時刻

金快速．楊勇緯

杭州亞運九月廿三日開幕，「柔道男神」楊勇緯廿四日首日賽程就在男子六十公斤級帶回金牌，這面金牌不只是柔道史上首金，更是中華代表團歷屆亞運第一百面金牌。

金感動．連珍羚

卅五歲「柔道女王」連珍羚，東京奧運首戰意外敗北，讓她打消退役念頭，以杭州亞運為目標，最終不但奪下女子五十七公斤級金牌，最終戰上更是擊敗從沒贏過的日本對手玉置桃，留下金句「全世界都不相信我沒關係，我一直相信我自己做得到」。

金強勢．李智凱

先率隊奪體操史第一面男子成隊獎牌，「鞍馬王子」李智凱在男子鞍馬再有完美演出，以十五點五○○高分衛冕，再寫我國紀錄。

金驚喜．許皓鋐

廿二歲職業棋手許皓鋐，個人賽從八強起連退世界前三好手，其中金牌戰更把握地主名將柯潔失誤，奪下我國首面亞運圍棋金牌，連地主媒體都紛紛打聽「他是誰」。

金堅持．滑輪男子接力

前一天一千公尺爭先賽被判違反運動精神失格，滑輪溜冰男將黃玉霖痛哭後振作，隔天男子三千公尺接力賽擔任最後一棒，壓線前神來一「劈」，硬是以○點○一秒差距逆轉南韓隊。

金歡喜．網球男雙

相差十歲的莊吉生和許育修，杭州亞運首度搭檔就獲得網球男雙金牌，美國出生、長大的莊吉生賽後用台語說「金歡喜」，開心和搭檔奪下亞運史上第一面男雙金牌，並將榮耀獻給去年過世的母親。

金神奇．三對三男籃

三對三男籃隊表現精彩。本報資料照片

先是四強賽延長賽「絕殺」南韓隊，中華三對三男籃金牌戰，最後七秒靠林信寬罰進致勝分，全場首度領先就迎接我國籃球史上第一面亞運金牌，連兩場神奇逆轉勝戲劇性十足。

金勇猛．賴冠傑

第七百五十公尺滑完還排第四位，我國輕艇好手賴冠傑最後五十公尺展現超強意志力和速耐力，終點前竄上第一，驚喜滑出我國史上首面輕艇靜水競速金牌。

金實力．林郁婷

東京奧運首輪失利、今年三月世錦賽銅牌因「性別生化檢測異常」遭沒收，我國女拳手林郁婷杭州亞運女子五十七公斤級連過四關，包括打敗東奧和世錦賽遭遇過的對手，打下暌違六十五年的拳擊亞運金牌。

金圓滿．谷筱霜

壓軸出賽的空手道五十公斤級女將谷筱霜，金牌戰從落後五分到最後五秒追平，最終判定勝出，國際賽告別戰衛冕成功，收杭州亞運最後金牌。

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