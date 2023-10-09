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展望奧運 射箭、射擊、跆拳道「拉警報」

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
杭州亞運獎牌榜 製表／藍宗標 圖／聯合報提供
杭州亞運獎牌榜 製表／藍宗標 圖／聯合報提供

杭州亞運昨晚閉幕，中華代表團取得追平史上最佳成績的十九金，其中九金是奧運競賽項目，包括柔道、輕艇激流、三對三籃球和輕艇激流競速都是史上首金，拳擊連同林郁婷奪金在內共收穫一金二銀二銅和四張奧運門票，成果最豐碩，但射擊和射箭成績淒慘，成為明年挑戰巴黎奧運隱憂。

九金中，「柔道男神」楊勇緯和「柔道女王」連珍羚的兩金特別有意義，因柔道本就是亞洲選手優勢運動，稱霸亞洲具有指標性。

林郁婷女子五十七公斤級登頂，終結拳擊隊六十五年「金牌荒」，擊敗的對手還包括東京奧運銀牌和今年世錦賽銀牌，金牌「純度」十足；男將甘家葳和賴主恩也獲巴黎奧運資格，不像東京奧運只有「四金釵」參戰，打出拳擊新頁。

東京奧運摘下金牌的羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和「舉重女神」郭婞淳，杭州亞運都以銅牌作收，郭婞淳的腰傷攸關明年能否在花都拚衛冕。

這九金，「鞍馬王子」李智凱是唯一亞運連霸的選手，但杭州亞運後緊接著的世錦賽雖闖鞍馬決賽，但最終僅排第八名，沒能帶回冠軍才有的奧運席位，巴黎奧運資格還要再等等。

亞運「拉警報」隊伍包括跆拳道、射擊和射箭，跆拳道隊八度參賽首度金牌掛零，上屆奪兩金一銀一銅的射擊隊本屆只靠女子十公尺空氣手槍女團摘銅，尋求連霸的男子不定向飛靶楊昆弼、十公尺步槍混雙林穎欣／呂紹全止步資格賽。

射箭隊本屆一銀一銅都是複合弓拿下，奧運項目的反曲弓個人和團體賽全軍覆沒，加上巴黎奧運門票也還沒入手，想延續東奧奪銀成績難關重重。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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