杭州亞運／完美落幕 中華代表隊勇奪19金排名第6

杭州亞運經過20天的賽程在今天落幕，這次中 代表隊奪下19金20銀28銅，不但遠超出賽前設定的10金目標，更是以19金追平1998年曼谷亞運，且銀牌數更勝曼谷亞運。

這次亞運代表隊共參加33種運動競賽，從9月19日男足隊開始，9月23日開幕式之後，這屆首金、隊史百金在9月24日就靠著「柔道男神」楊勇緯拿下，並在10月2日靠著溜冰女子3000公尺接力達標賽前設定的10金，今天以空手道女子50公斤級好手谷筱霜奪下本屆第19金，畫下完美句點。

總計代表隊在這次亞運勇奪19金20銀28銅，以獎牌榜第6名作收，僅次於中國、日本、韓國、印度、烏茲別克，總獎牌數則為67面。代表隊這次金牌數不但超越上屆雅加達亞運的17金，還追平1998年曼谷亞運的紀錄，並列史上最多。

這次滑輪溜冰項目是金牌庫，一共勇奪7金，是各個項目中最多，包括競速溜冰男子3000公尺接力賽、競速溜冰女子3000公尺接力賽、競速溜冰女子1萬公尺計點賽施沛妤、競速溜冰女子1000公尺爭先賽李孟竹、男子速度過樁王宥鈞、女子速度過樁劉巧兮、花式溜冰女子好手洪筱晴。

除了滑輪溜冰項目，還有另外9個項目奪金，種類相當多元，包括柔道、圍棋、橋牌、拳擊、體操、籃球3對3、網球、輕艇、空手道。

教育部體育署長鄭世忠今天接受中央社記者訪問時表示，這次杭州亞運雖然金牌數以及獎牌榜名次追平1998年曼谷亞運，「但是我們銀牌數比曼谷亞運的時候還要多，所以這一次的成績是超越曼谷的」。這次銀牌數多達20面，曼谷亞運則是17面。

鄭世忠也表示，黃金計畫在近幾年穩住台灣的獎牌榜排名，但接下來要再針對國訓中心的後勤支援與協會合作的機制微調，讓國家運動科學中心發揮功能，透過多方合作，讓運動設施普及化，才能夠在10年後將獎牌榜再往上推。

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