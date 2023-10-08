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杭州亞運／閉幕式75分鐘 數控草坪打造視覺亮點

中央社／ 上海8日電
杭州亞運今晚閉幕。 美聯社
杭州亞運今晚閉幕。 美聯社

杭州亞運閉幕式將於今晚8時在杭州奧體中心體育場「大蓮花」舉行，時長計75分鐘。主辦單位利用4萬多顆LED燈珠打造數控草坪，可配合表演變換不同圖案，這是閉幕式一大亮點。

據央視今天報導，閉幕式時長計75分鐘，包括4個短片、2個節目、1個嘉年華，2個節目分別名為「璀璨共此時」、「荷桂共生輝」。閉幕式將以數控草坪為基礎，打造「亞洲最美大花園」，今天恰為24節氣「寒露」，正是杭州荷、桂交替時節，透過此意象惜別來賓。

杭州亞運閉幕式總導演沙曉嵐表示，開幕式想做得精彩、閉幕式想做得感動，運動員經過10幾天比賽，他們是閉幕式上的主角，所以將閉幕式定位為嘉年華派對氛圍，另外也帶了些惜別情感，因為接下來就又各奔東西了。

杭州亞運閉幕式視覺導演張世騫指出，在比賽用草坪中藏了4萬多顆LED燈珠，進場時不會感覺到燈珠存在；這塊數控草坪將配合表演變換不同圖案，隨著音樂、節目、情緒表達、視覺呈現亮起來，觀眾會在一個正常比賽場景感覺到那些幻化出來的浪潮、荷花、桂花。

在開幕式上出現過的「數位火炬人」將再次出場，在閉幕式上與觀眾互動。沙曉嵐說，數位火炬人獲得熱烈回響，先前還為其徵集名字，經過幾輪篩選，決定為其取名為「弄潮兒」，「特別感人、擬人化的那種戀戀不捨的鏡頭，等你們看的時候會真的挺棒的」。

中國國務院總理李強將出席杭州亞運閉幕式。中國外交部發言人汪文斌6日宣布，李強將於8日出席杭州亞運閉幕式，為赴中國出席閉幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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