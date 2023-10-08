亞運空手道／歷經低潮沒放棄 辜翠萍摘銀

相隔九年再戰亞運，我國空手道女將辜翠萍杭州亞運再打進金牌戰，昨天最終戰雖敗給烏茲別克女將拉希莫娃，沒能帶回像仁川亞運相同的金牌，銀牌在手的她仍正向說，十分享受重回亞運賽場的感覺，也謝謝歷經低潮沒有放棄的自己。

二○一四年仁川亞運，才十八歲的辜翠萍就帶回女子五十公斤級金牌，但二○一八年參加土耳其公開賽因超重○點二公斤失格，原本拿到的亞運參賽權也失去，二○一九年底訓練又發生阿基里斯腱斷裂意外。

種種低潮，辜翠萍沒放棄，不但取得杭州亞運女子五十五公斤代表權，昨天更連闖三關挺進金牌戰，儘管最終以一比九敗陣，相隔九年再打進金牌戰仍讓她十分感動。

「很謝謝自己堅持到現在，因為這面銀牌讓我更有動力，下次可以更好，沒有設一個停損點，會繼續努力。」廿七歲的辜翠萍笑說，實在太愛空手道，暫時沒想到何時是終點。

中華空手道隊上屆雅加達亞運打下兩金一銀兩銅，昨天共有三名選手打進獎牌戰，男子八十四公斤級的吳峻維和六十七公斤級的石政中都在銅牌戰敗陣，壓軸出賽的辜翠萍終於進帳代表隊第一面獎牌，今天換壓軸谷筱霜登場，挑戰女子五十公斤級連霸。

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