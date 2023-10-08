亞運卡巴迪／1分之差「銀」恨 中華卡巴迪女將落淚
雅加達亞運奪下銅牌已是隊史新頁，中華卡巴迪女子隊杭州亞運再推進紀錄，女將們四強賽扳倒衛冕軍伊朗隊，首度打進金牌戰，昨天更和傳統強權印度隊戰到最後一秒才以廿五比廿六敗陣，一分之差和金牌擦身而過。
中華隊最多陷入七分落後，但努力追分縮小差距，比賽尾聲更一度兩分領先，最終沒能守住勝果，擔任進攻手的「三朝元老」馮綉真苦笑喊不甘心，她形容說：「差一步就可以金牌，像考試考九十九分的感覺，差一分就滿分了。」
卡巴迪是團體運動，有點像「老鷹抓小雞」，從一九九○年北京亞運正式被列入，女子組賽事是二○一○年廣州亞運才被列入，中華隊今年雙雙寫下突破，首度派隊的男子組打下銅牌，女子組的銀牌也是隊史最佳，但金牌眼看就在眼前卻錯過，讓寶島女將賽後陷入淚海，進攻手林依旻下了頒獎台仍止不住眼淚，在教練攙扶下低頭離場。
教練蔡威暘坦言可惜，但仍為女將們表現感到驕傲，尤其在最多落後七分下沒有放棄，甚至主動安撫他說「我們可以」，讓他感性說：「我想跟她們說『妳們是最棒的』，要抬起頭、不要低頭。」三年後若有機會，他也想帶同批班底挑戰今年錯過的金牌。
廿二歲的隊長莊雅涵也說，雖是一分差錯過金牌，但能威脅前三屆打下兩金一銀的印度隊，帶給團隊很大信心。
▪林昱珉好投卻自責淚紅雙眼 「第2局掉分給打者壓力」
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 滑輪花式滑冰再進一金！18金20銀28銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃中華敗給中國落居第四 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華不敵韓國銀恨 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言