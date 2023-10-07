亞運／中華健兒金牌感人一刻！淚水沒有白流 總獎金達近3億
杭州亞運即將進入最階段，截至今天為止，中華代表團目前拿下18金20銀28銅，金牌數量排名第6，達成賽前設定10金目標。依照國光獎金獎勵辦法，金牌每人300萬元、銀牌150萬元，銅牌90萬元，第四名以後則不計獎金，但三大主流運動包括田徑、體操、游泳加成獎金1.5倍，目前為累積2億8650萬元，其中個人部分滑輪溜冰選手李孟竹和施沛妤各獲得600萬，為所有選手中最多。完整中華隊奪牌表請見此。
中華隊倒數一天靠著滑輪溜冰洪筱晴女子花式項目進帳一金，使得中華代表團金牌總數來到18金，原本寄望棒球奪金，能夠追平1998年曼谷亞運最多19金紀錄，可惜最終金牌戰敗給韓國使得這項任務未能達成，由於棒球未能奪金，24名球員總獎金3600萬，少了金牌獎金3600萬(若奪金為7200萬)最終未讓總獎金突破3億，不過，這也是歷史新紀錄。至於最後一天中華隊還有空手道項目谷筱霜出賽，看能否衝擊第19金。
女王+男神加持 柔道雙金寫歷史
「柔道男神」楊勇緯在男子柔道60公斤金牌戰，擊敗南韓選手李夏林，不只是他首度拿下亞運金牌，更是中華隊本屆第一金。「柔道女王」連珍羚隔天也在女子57公斤級摘下中華隊第2金。
同樣是落淚下場，這次是欣喜的淚水，我國「柔道女王」連珍羚杭州亞運一路闖進女子57公斤級金牌戰，最終戰更在「黃金得分賽」力退衛冕軍、日本名將玉置桃，用金牌粉碎外界質疑，讓她賽後淚水仍忍不住。「這面金牌意義對我真的很大很大，因為奧運比完，這兩年很多人會覺得『妳為什麼還要摔？』，可是全世界都不相信我沒關係，我一直相信我自己做得到。這真的好困難，可是我做到了，很開心。」35歲的連珍羚不諱言，現在狀況不比年輕時，且動作也會被對手研究，有時自己也不免自我懷疑繼續柔道路的決定，但很高興沒有放棄的自己，「我希望讓大家知道，不管別人怎麼不相信你，只要你相信自己，一定可以做得到。」
體操鞍馬連霸成功！李智凱奪金翻出空前紀錄
「鞍馬王子」李智凱9月28日在體操鞍馬項目摘金，締造亞運鞍馬史無前例二連霸。同天許皓鋐在圍棋項目撂倒世界第3的柯潔，拿到含金量超高的一面金牌。
網球項目也捷報頻傳，許育修／莊吉生奪下我國史上第一面亞運男雙金牌；詹家姊妹也在女雙「台灣內戰」順利摘金。
「神來一腳」掀高潮 滑輪7金成獎牌庫
中華滑輪溜冰代表隊狂摘4金，包含女子10000公尺計分賽的施沛妤、女子1000公尺爭先賽的李孟竹、女子3000公尺接力賽的李孟竹／劉懿萱／楊合貞／施沛妤以及男子3000公尺接力賽的趙祖政／黃玉霖／陳彥成／柯福軒。
接續速度過樁項目，15歲男選手王宥鈞及19歲女選手劉巧兮，以及女子花式洪筱晴也都精采金牌表現，使滑輪溜泳成為最大金庫。
籃球3X3中華絕殺南韓、輕艇驚奇奪隊史首金
中華3對3男籃隊由林信寬、江均、汪哲宇和余祥平組成，林信寬在4強賽絕殺南韓，金牌戰逆轉卡達驚奇奪金。我國輕艇競速好手賴冠傑，在男子C1-1000公尺決賽以0.05秒的差距逆轉烏茲別克對手杰尼索夫（Vladlen Denisov），勇奪我國史上第一面輕艇靜水競速金牌。
而亞運4屆輕艇國手張筑涵，在激流標桿女子K1決賽勇奪金牌，她特別將這面隊史首金獻給東京奧運前過世的啟蒙教練李榮溫，落淚感謝教練位輕艇界的付出。
連斬世界前3 許皓鋐奪下歷史性金牌純度超高 陸媒納悶「誰啊？」
圍棋許皓鋐在Go Ratings網站的非官方世界排名第35，8強賽面對世界排名第2的南韓朴廷桓贏半目，4強賽再以半目之差淘汰有「申工智能」之稱的世界第1申真諝，連過南韓兩大山脈後，金牌戰面對世界第3的柯潔，最後逆轉勝出。讓大陸傻眼，陸媒納悶「誰啊？」，最後許皓鋐神逆轉被封「許仙」柯潔也只能大嘆：打擊很大。
走過東奧失利、性別爭議 拳擊林郁婷打下亞運65年來歷史第一金
走過東京奧運首戰出爐低潮，我國女子拳擊好手林郁婷今年3月世錦賽銅牌又因「性別生化檢測異常」遭取消，回國後再度檢查，結果符合國際賽規定，林郁婷也回歸訓練，杭州亞運如願打進最終戰，面對哈薩克好手伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova）以5：0奪勝，打出台灣拳擊新頁。
金牌戰前哈薩克還試圖向大會抗議林郁婷的性別爭議，幸好台灣代表團準備好充分的相關醫療紀錄，才沒讓哈薩克的「奧步」得逞。也因為哈薩克的抗議失敗，等於間接由亞運籌委會的拳擊技術官員替林郁婷背書，證明她往後參加綜合運動會的資格絕無問題。
早上牌桌上大吵架 橋藝混團神鵰俠侶共享金牌
曾雅加達亞運攜手打下橋藝混合雙人賽銀牌，中華橋藝隊的「神鵰俠侶」范綱維和蔡博雅杭州亞運再攜手，兩人和另外4名隊員金牌戰力退地主中國大陸隊，奪下隊史第2面橋牌金牌，這也是本屆追平上屆第17金。
擔任隊長的范綱維提到，為杭州亞運，很多人整整準備5年，「大部分人都是業餘選手，準備橋牌外還有自己工作，滿辛苦的，中間也遇過滿多低潮，選拔壓力很大，難關都一一度過。」
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