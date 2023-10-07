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亞運空手道／不敵19歲約旦小將 吳峻維錯過頒獎台

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
我國空手道好手吳峻維銅牌戰不敵19歲約旦小將，無緣頒獎台。 截圖自中華民國空手道協會粉絲團
我國空手道好手吳峻維銅牌戰不敵19歲約旦小將，無緣頒獎台。 截圖自中華民國空手道協會粉絲團

雅加達亞運打下銅牌，我國空手道好手吳峻維杭州亞運再闖杭州亞運男子84公斤級銅牌戰，但最終戰面對小9歲的約旦對手遭連續取分，最終以5：15落敗，錯過再登頒獎台機會。

吳峻維杭州亞運首戰逆轉柬埔寨對手斯良，8強雖敗給哈薩克對手尤爾達捨夫，但敗部復回賽擊敗泰國甲納膠，搶下銅牌戰資格。

最終戰面對約旦19歲小將賈法里，吳峻維雖先失分，但馬上以連續攻勢超前；賈法里不到30秒連拿6分，包括一次「一本」獲得3分，取得7：2領先。

吳峻維持續追分，最後11秒的攻擊將差距縮小到5：8，但對手只花1秒就搶下分數，接續更兩度獲得「一本」判定，直接以15：5拿下勝利。

吳峻維和谷筱霜是中華空手道隊的「神鵰俠侶」，吳峻維今天完成國際賽最終戰，明天壓軸賽程換谷筱霜上陣。谷筱霜上屆雅加達亞運臨時遞補但一舉摘下女子50公斤級金牌，今年直接取得國手資格，挑戰連霸也將是國手生涯最後一役。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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