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亞運滑輪／當亞洲最強 洪筱晴花式摘金完成與已逝父親約定

中央社／ 杭州7日電
喜歡溜冰又熱愛跳舞的洪筱晴充分發揮自身2項特長，今天在杭州亞運滑輪花式溜冰女子決賽，以總分94.38分摘金，完成與已逝父親約定。 圖／中華奧會提供
喜歡溜冰又熱愛跳舞的洪筱晴充分發揮自身2項特長，今天在杭州亞運滑輪花式溜冰女子決賽，以總分94.38分摘金，完成與已逝父親約定。 圖／中華奧會提供

喜歡溜冰又熱愛跳舞的洪筱晴充分發揮自身2項特長，今天在杭州亞運滑輪花式溜冰女子決賽，以總分94.38分摘金，完成與已逝父親約定，要當亞洲最厲害的選手，她說：「希望爸爸有看到。」

台灣代表團上屆雅加達亞運進帳17金、19銀、31銅，其中金牌數僅次於1998年曼谷亞運的19金、17銀、41銅；洪筱晴這面金牌，也是台灣今年亞運第18金，締造隊史次佳成績，只差1面金牌，就能追平隊史最佳。

杭州亞運滑輪女子花式溜冰分為短曲和長曲項目，台灣選手洪筱晴、張緻如昨天在短曲項目分別以38.76分、26.53分暫居第1、第3，洪筱晴儘管今天長曲項目出現小失誤，最終仍獲得55.62分，以總分94.38分帶走金牌，張緻如長曲52.98分，總分以79.51分斬獲銅牌。

19歲洪筱晴從小學二年級升三年級的暑假開始接觸滑輪運動，不同於競速項目，由於媽媽覺得花式溜冰可以化妝、又能穿漂亮衣服，開啟她與花式溜冰之間的緣分。

由於洪筱晴家族男丁興旺，讓洪筱晴從小就被家人捧在手心上，她賽後接受媒體聯訪時表示，父母態度開放，讓她學習很多才藝，並從中找尋興趣和專長，除了溜冰外，還有練過長笛、鋼琴 、跳舞。

洪筱晴透露，當得知杭州亞運有女子花式溜冰項目後，就一直朝著登上亞運舞台目標邁進。 圖／中華奧會提供
洪筱晴透露，當得知杭州亞運有女子花式溜冰項目後，就一直朝著登上亞運舞台目標邁進。 圖／中華奧會提供

洪筱晴透露，當得知杭州亞運有女子花式溜冰項目後，就一直朝著登上亞運舞台目標邁進，想要成為亞洲最厲害的選手，而她在這次亞運在短曲、長曲內特別加入不少元素，希望獻給天上的爸爸。

儘管洪筱晴今天長曲第2跳時，因起跳沒踩穩，發生小失誤，也讓她自認表現還沒有到完美，「但我覺得我有在享受比賽，因此感覺還不錯」。

洪筱晴在熬過亞運國手選拔壓力，終於收下期盼已久的金牌，也完成與爸爸之間的約定，而她想跟天上的爸爸喊話，「想跟爸爸說，我做到了，希望爸爸有看到」。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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