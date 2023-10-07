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亞運軟網／張祐菘抗韓挺進金牌戰 陳郁勳銅牌作收

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亞運軟網／張祐菘抗韓挺進金牌戰 陳郁勳銅牌作收

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
張祐菘挺進軟網男單金牌戰。 中華奧會提供
張祐菘挺進軟網男單金牌戰。 中華奧會提供

杭州亞運軟式網球最後一天賽程，我國在男單賽場上由陳郁勳、張祐菘雙雙挺進到4強賽，其中張祐菘以4：3擊敗南韓選手尹炯旭晉級到金牌戰，至於陳郁勳則是遭到本屆已經拿下男團、混雙金牌的日本名將上松俊貴以3：4擊退以銅牌成績作收，上松俊貴也將與張祐菘爭奪金牌。

上屆亞運軟式網球我國代表隊共收下1金、1銀、2銅，而今年也已經在男團、女團收下雙銀，混雙則是拿下一面銅牌，僅差一面金牌。

在壓軸登場的單打賽事中，我國上屆奪銀的鄭竹玲以及羅舒婷雙雙在8強賽前止步，不過男子選手張祐菘、陳郁勳則是在今天取得8強門票後，又分別擊敗印度與菲律賓選手後，晉級到4強賽，確定銅牌保底。

而4強賽陳郁勳遭遇本屆已經拿下男團、混雙兩面金牌的日本好手上松俊貴，儘管前兩局都被對手率先拿下，不過接下來陳郁勳連追兩局扳平，雙方在6局打完後戰成3：3平手，只可惜決勝局最終陳郁勳仍是以4：7敗下陣來，以銅牌成績作收。

至於另外一場4強賽則由張祐菘出戰南韓選手尹炯旭，雙方也展開激烈拉鋸戰，首局雖然由尹炯旭先拿下，不過張祐菘也連追連兩局超前，第4局雙方各式一來一往打到10：8由尹炯旭扳平戰局，雙方同樣在6局打完後戰成3：3，決勝局張祐菘也頂住壓力，最終以7：3勝出搶下金牌戰門票，將在稍晚與上松俊貴爭金。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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