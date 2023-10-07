亞運卡巴迪／1分差不敵印度 中華隊首闖金牌戰「銀」恨

首度闖進亞運女子卡巴迪金牌戰的中華隊，今天和強權印度隊最後對決，上半場落後5分的中華隊下半場積極追分，最後1分鐘雙方戰平，但印度最後53秒拿下關鍵2分，讓中華隊以25：26敗陣，1分之差錯過金牌。

卡巴迪是團體運動，每隊可登錄12名隊員、7名隊員下場比賽。比賽分上下半場，女子組上下半場各15分鐘，一方派出一名隊員對方半場進攻，每次進攻時間30秒，防守方若俘虜對方進攻者也可取得分數。

印度最後53秒拿下關鍵2分，讓中華隊以25：26敗陣，1分之差錯過金牌，中華隊流下不甘心淚水。 特派記者季相儒／攝影

印度最後53秒拿下關鍵2分，讓中華隊以25：26敗陣，1分之差錯過金牌。特派記者季相儒／杭州攝影

中華隊由「三朝元老」馮綉真和林依旻擔任進攻重任，馮綉真兩次進攻都獲得分數，林依旻也進攻也有效，助隊5：5緊咬比數，印度雖靠一次進攻獲得3分，領先擴大到11：6，但中華隊林依旻進攻得分外也靠防守取得分數，但馮绣真上半場最後一次進攻遭俘虜，半場陷入9：14落後。

印度最後53秒拿下關鍵2分，讓中華隊以25：26敗陣，1分之差錯過金牌。特派記者季相儒／杭州攝影

下半場中華隊進攻、防守都有建樹，一度追到14：16，最後5分半更握有7人面對3人的優勢，並靠印度進攻員出界追到17：19，林依旻進攻更一舉獲得4分，但逆轉2分馬上遭印度連拿3分取回領先，靠馮绣真、林依旻接連進攻取分扳平到24：24。

最後53秒，印度進攻再取分，中華度進攻無果後再失分，儘管最終再搶下1分，仍以25：26敗給印度，1分之差「銀」恨。

卡巴迪起源於印度、巴基斯坦和孟加拉，被形容像是「老鷹抓小雞」，也像是「無球的橄欖球」，從1990年北京亞運正式被列入，但女子組賽事2010年廣州亞運才被列入。中華女子卡巴迪隊首屆就參賽，從頭兩屆預賽出爐，上屆雅加達亞運闖進銅牌戰並力退強權伊朗，登上頒獎台寫下新頁，今年更一舉闖進金牌戰，再寫新猷。

中華代表團領隊蔡家福(中)頒獎給卡巴迪女子隊。中華代表團提供

印度最後53秒拿下關鍵2分，讓中華隊以25：26敗陣，1分之差錯過金牌，中華隊流下不甘心淚水。 特派記者季相儒／攝影

印度最後53秒拿下關鍵2分，讓中華隊以25：26敗陣，1分之差錯過金牌，印度隊慶祝與中華隊落寞成對比。 特派記者季相儒／攝影

印度最後53秒拿下關鍵2分，讓中華隊以25：26敗陣，1分之差錯過金牌。特派記者季相儒／杭州攝影

中華隊女子卡巴迪金牌戰和傳統強權印度度交手，中華隊林依旻進攻。特派記者季相儒／杭州攝影

印度最後53秒拿下關鍵2分，讓中華隊以25：26敗陣，1分之差錯過金牌。特派記者季相儒／杭州攝影

商品推薦