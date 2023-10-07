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亞運／輕艇、橋藝雙金 今看中華隊挑戰19金

聯合報／ 文／亞運採訪團
我國亞運4屆輕艇國手張筑涵，完成連續3屆奪牌的任務。 圖／中華奧會提供
我國亞運4屆輕艇國手張筑涵，完成連續3屆奪牌的任務。 圖／中華奧會提供

中華橋牌隊在混合團體賽力退地主中國大陸隊，奪下代表團第17面金牌。 （新華社）
中華橋牌隊在混合團體賽力退地主中國大陸隊，奪下代表團第17面金牌。 （新華社）

中華代表團昨在杭州亞運又有兩金入袋，目前累積十七面金牌，追平上屆雅加達亞運金牌數，也並列史上第二佳績。昨天雙金分別是東京奧運國手張筑涵在輕艇激流標竿女子Ｋ１奪下隊史首金，橋藝混合團體賽金牌戰則力退地主隊贏得最高榮譽。中華代表團今天在棒球、卡巴迪、滑輪溜冰、空手道都有挑戰金牌的機會，期望突破一九九八年曼谷亞運締造的隊史最佳十九金紀錄。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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