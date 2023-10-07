亞運羽球／病魔車輪戰 麟洋配獲銅

東京奧運打下金牌的羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，杭州亞運成中華羽球隊最後希望，可惜雖打進四強，兩人卻敗給病毒，先後感冒下無法完全發揮，昨天四強賽以十二比廿一、十比廿一敗給南韓組合崔率圭／金元浩，錯過金牌戰門票，以銅牌作收。

結束最後一場賽程，李洋下場後眼神有些放空，喊出「快掛掉」的他透露，八強賽前一晚幾乎失眠，賽前甚至考慮不要上場，雖如期出賽且擊退印尼球王組合法賈／雷扎，但昨天一早起床卻頭暈眼花，就像複製上周王齊麟也經歷過的不舒服循環。

雖沒能以最佳身體狀況迎戰，「麟洋配」仍為中華羽球隊帶回杭州亞運唯一獎牌，李洋更是連兩屆男雙奪銅，寫下台灣羽球新猷。

「真的是開心，能打兩次亞運，都能奪牌。」李洋提到，上屆是和李哲輝打下隊史第一面男雙獎牌，今年和王齊麟也沒空手而歸，感到十分榮耀，「畢竟一路走來很不容易，綜合運動會每個人都想為國家拿牌，真的很高興可以站上頒獎台，雖然不是金牌，但我們都盡力了。」

廿八歲的李洋已有退役打算，杭州亞運預計是生涯最後一次亞運行，不過「麟洋配」還有巴黎奧運挑戰連霸的終極目標，亞運後就要轉戰歐洲參加世界羽聯的超級系列賽，繼續爭取奧運積分。

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