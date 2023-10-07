聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運羽球／病魔車輪戰 麟洋配獲銅

聯合報／ 亞運採訪團／杭州報導
李洋（左）和王齊麟（右）昨天在杭州亞運四強賽落敗，獲銅牌。特派記者季相儒／攝影
李洋（左）和王齊麟（右）昨天在杭州亞運四強賽落敗，獲銅牌。特派記者季相儒／攝影

東京奧運打下金牌的羽球黃金男雙「麟洋配王齊麟李洋，杭州亞運成中華羽球隊最後希望，可惜雖打進四強，兩人卻敗給病毒，先後感冒下無法完全發揮，昨天四強賽以十二比廿一、十比廿一敗給南韓組合崔率圭／金元浩，錯過金牌戰門票，以銅牌作收。

結束最後一場賽程，李洋下場後眼神有些放空，喊出「快掛掉」的他透露，八強賽前一晚幾乎失眠，賽前甚至考慮不要上場，雖如期出賽且擊退印尼球王組合法賈／雷扎，但昨天一早起床卻頭暈眼花，就像複製上周王齊麟也經歷過的不舒服循環。

雖沒能以最佳身體狀況迎戰，「麟洋配」仍為中華羽球隊帶回杭州亞運唯一獎牌，李洋更是連兩屆男雙奪銅，寫下台灣羽球新猷。

「真的是開心，能打兩次亞運，都能奪牌。」李洋提到，上屆是和李哲輝打下隊史第一面男雙獎牌，今年和王齊麟也沒空手而歸，感到十分榮耀，「畢竟一路走來很不容易，綜合運動會每個人都想為國家拿牌，真的很高興可以站上頒獎台，雖然不是金牌，但我們都盡力了。」

廿八歲的李洋已有退役打算，杭州亞運預計是生涯最後一次亞運行，不過「麟洋配」還有巴黎奧運挑戰連霸的終極目標，亞運後就要轉戰歐洲參加世界羽聯的超級系列賽，繼續爭取奧運積分。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 麟洋配 王齊麟 李洋

延伸閱讀

亞運圖輯／羽球男雙四強 麟洋配遭南韓組合直落二擊敗

亞運羽球／李洋銅牌告別亞運 王齊麟：我們還有很多目標

亞運羽球／奪銅背後身體不適「快掛了」 麟洋配8強差點退賽

亞運羽球／遭直落二不敵「韓」流 麟洋配男雙奪銅

相關新聞

亞運橋藝／6月大賽拿銅牌 中華混團杭州攀顛峰奪第17金

杭州亞運橋藝今天進行最終日賽程，中華隊女團雖遭地主逆轉，以0.9分之差錯過金牌，但混合團體賽一舉登頂，奪下中華代表團第1...

亞運／橋牌進帳1金1銀！中華隊金牌平上屆17金 總獎金突破2億

杭州亞運中華代表團今天再進帳橋牌混合團體金牌及女子團體銀牌，使得中華隊金牌數來到17金，追平上屆亞運，而頒發總獎金也來到2億2530萬，突破2億元。 杭州亞運橋牌今天進行金牌戰最後3圈，中華隊在

亞運籃球／第三節遭地主狂轟34分 中華隊連兩屆無緣頒獎台

杭州亞運男籃銅牌戰再度上演「海峽大戰」，中華隊首節在林庭謙單節13分領軍下取得29：21領先，第二節在劉錚單節3記三分球...

亞運籃球／感謝曾文鼎和劉錚 林庭謙：同隊幸運又榮幸

杭州亞運男籃銅牌戰上演「海峽大戰」，中華隊第一節在林庭謙13分領軍下取得29：21領先，半場也握有49：46攻勢，但下半...

亞運籃球／續拚名古屋不說死 劉錚向曾文鼎看齊

連兩屆亞運打進男籃銅牌戰，中華隊離登上頒獎台仍差了一勝，唯一兩次第4名都參與的劉錚坦言可惜，但仍享受身披中華戰袍的時刻，...

亞運輕艇／金牌祭恩師 張筑涵找回奧運夢

第四度參加亞運，我國輕艇國手張筑涵昨天終於集到生涯第一面亞運金牌，她在激流標桿女子Ｋ１決賽以一〇九點五一秒力退地主好手李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。