亞運橋藝／混合團體賽 醫生領軍摘金

上屆亞運奪下一金兩銀一銅的中華橋藝隊，杭州亞運再闖進女子團體賽和混合團體賽金牌賽，昨天女團雖遭地主逆轉，但混團力退大陸隊，中華代表團奪單日第二面金牌，累積金牌數十七面，追平上屆雅加達亞運。

中華代表團昨天先有張筑涵在輕艇激流標桿女子Ｋ１奪金，晚間再有橋藝好消息，單日兩面金牌入帳，今天包括女子卡巴迪、女子滑輪溜冰花式個人賽、空手道以及晚間重頭戲棒球金牌戰，中華隊都有機會再登頂，有望挑戰一九九八年曼谷亞運締造的隊史十九金紀錄。

橋藝從四強賽開始打「長局」，共計六節、九十六副牌，賽程共歷時兩天，兩天都是從早打到晚，堪稱「最長獎牌賽」。中華隊女團和混團金牌賽都遇地主，女團雖以〇點九分些微差距「銀」恨，但混合團體賽六名成員一起打下勝利，加入代表團的金牌陣容。

中華橋藝隊成員都是業餘選手，擔任混團隊長的范綱維，本業是耳鼻喉科醫生，上屆和太太蔡博雅打下混合雙人賽銀牌，今年攜手完成奪金目標，他開心說：「中國大陸是強勁對手，六月亞太盃遙遙領先拿冠軍，我們是銅牌。三個月後我們快速成長，最關鍵的一戰爬到最高峰。」

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