亞運橋藝／女子團體奪銀 教練：很不容易
橋牌女子團體今天在杭州亞洲運動會金牌戰以總分212.1比213不敵中國隊，收下銀牌，教練沈乃正表示，以業餘選手表現而言已很不容易。
杭州亞運橋牌金牌戰共進行6圈，每圈16副牌，賽事分2天登場，女團對手為中國隊，昨天先進行前3圈，48副牌打完後，女團領先。
女團原本前4圈結束都還占上風，後來遭逆轉，最終總分以212.1比213落敗，沈乃正賽後接受媒體聯訪表示，第5圈時隊友間叫牌誤會而沒能守住，但相較中國隊派出職業選手，女團都是業餘選手，能有這樣的表現已很不容易。
在同間遊戲公司工作的女團成員蕭冠筑、陳瀅守結識於大學橋牌社，而劉藺秦是外科醫師江坤俊的妻子。
陳瀅守賽後接受媒體聯訪表示，今年出國移地訓練、比賽就向公司請假40天，感謝公司體諒；劉藺秦也說，對有工作的選手而言是很大挑戰。
至於彼此如何培養默契，劉藺秦表示，平時只能盡量找時間，大部分是線上練習。
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