亞運／史上首辦霹靂舞 孫振、楊加力晉8強
杭州亞運首度將霹靂舞納入比賽項目，今天進行首日賽事，「台灣一哥」孫振和女子組的楊加力都順利闖過資格賽和分組預賽，如願挺進明天登場的8強PK賽。
今年的杭州亞運和明年巴黎奧運都納入霹靂舞為正式競賽項目，今年亞運先試水溫，男子組共有25人參賽。資格賽結束後取前16名晉級分組預賽，預賽再分為4組進行循環賽，再取分組前2晉級8強。
台灣霹靂舞一哥孫振在資格賽以740.8分高居第2，僅次於中國的齊祥宇，而另一台灣選手劉承德則排在第14名。
進入分組循環賽後，孫振僅敗給韓國的金優憲，順利以分組第2晉級，劉承德則排在分組第3遭到淘汰。
教練徐偉傑在接受中央社訪問時說：「孫振從資格賽到預賽表現得相當穩定，動作上也獲得裁判青睞，相信在8強賽還有更多大招可以使出來。」
女子組資格賽則有20人參賽，台灣的楊加力、陳怡茹分別排在第6、10晉級，只可惜進入分組預賽後，僅楊加力以分組第2晉級8強，陳怡茹則遭到淘汰。
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