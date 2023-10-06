聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞運／橋牌進帳1金1銀！中華隊金牌平上屆17金 總獎金突破2億
杭州亞運中華代表團今天再進帳橋牌混合團體金牌及女子團體銀牌，使得中華隊金牌數來到17金，追平上屆亞運，而頒發總獎金也來到2億2530萬，突破2億元。
杭州亞運橋牌今天進行金牌戰最後3圈，中華隊在混合團體決賽第5圈以38比17奠定勝基，最終以196比185.77擊敗地主中國摘金；女團則以212.1比213惜敗中國銀恨。
杭州亞運橋牌僅比男、女與混合團體賽，中華隊在3個項目中包括女團與混合團體雙雙躋身金牌戰，歷經2天，共計6圈、96副牌激戰，最終拿下1金、1銀，同時這也是台灣亞運代表團今年所拿下的第17面金牌。
中華隊混合團體金牌成員為，范綱維、蔡博雅、劉名謙、陳冠瑄、吳資麟、蘇皓沂。
女子團體成員，劉佩華、劉藺秦、林蔭宇、蕭冠筑、楊茗清陳瀅守。
其中金牌選手每人可獲300萬元，銀牌每人150萬元，12人共計得到2700萬獎，使得中華隊獲頒獎金總數突破2億元。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 棒球鄭浩均狀況好 澄清與啦啦隊合照只是單純路過
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 林郁婷拳擊奪金寫歷史！17金16銀25銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃中華敗給中國落居第四 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中華隊力克中國 挺進金牌戰 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言