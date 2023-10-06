快訊

亞運棒球／王彥程雨中控球不穩 五局結束0比2落後日本

亞運／橋牌進帳1金1銀！中華隊金牌數追平上屆 總獎金突破2億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運／橋牌進帳1金1銀！中華隊金牌平上屆17金 總獎金突破2億

聯合新聞網／ 綜合報導
橋牌進帳一金一銀。 中華奧會提供
橋牌進帳一金一銀。 中華奧會提供

杭州亞運中華代表團今天再進帳橋牌混合團體金牌及女子團體銀牌，使得中華隊金牌數來到17金，追平上屆亞運，而頒發總獎金也來到2億2530萬，突破2億元。

杭州亞運橋牌今天進行金牌戰最後3圈，中華隊在混合團體決賽第5圈以38比17奠定勝基，最終以196比185.77擊敗地主中國摘金；女團則以212.1比213惜敗中國銀恨。

杭州亞運橋牌僅比男、女與混合團體賽，中華隊在3個項目中包括女團與混合團體雙雙躋身金牌戰，歷經2天，共計6圈、96副牌激戰，最終拿下1金、1銀，同時這也是台灣亞運代表團今年所拿下的第17面金牌。

中華隊混合團體金牌成員為，范綱維、蔡博雅、劉名謙、陳冠瑄、吳資麟、蘇皓沂。

女子團體成員，劉佩華、劉藺秦、林蔭宇、蕭冠筑、楊茗清陳瀅守。

其中金牌選手每人可獲300萬元，銀牌每人150萬元，12人共計得到2700萬獎，使得中華隊獲頒獎金總數突破2億元。

中華隊出賽。 中華奧會提供
中華隊出賽。 中華奧會提供

中華隊出賽。 中華奧會提供
中華隊出賽。 中華奧會提供

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

相關新聞

亞運／橋牌進帳1金1銀！中華隊金牌平上屆17金 總獎金突破2億

杭州亞運中華代表團今天再進帳橋牌混合團體金牌及女子團體銀牌，使得中華隊金牌數來到17金，追平上屆亞運，而頒發總獎金也來到2億2530萬，突破2億元。 杭州亞運橋牌今天進行金牌戰最後3圈，中華隊在

亞運籃球／第三節遭地主狂轟34分 中華隊連兩屆無緣頒獎台

杭州亞運男籃銅牌戰再度上演「海峽大戰」，中華隊首節在林庭謙單節13分領軍下取得29：21領先，第二節在劉錚單節3記三分球...

亞運籃球／感謝曾文鼎和劉錚 林庭謙：同隊幸運又榮幸

杭州亞運男籃銅牌戰上演「海峽大戰」，中華隊第一節在林庭謙13分領軍下取得29：21領先，半場也握有49：46攻勢，但下半...

亞運籃球／續拚名古屋不說死 劉錚向曾文鼎看齊

連兩屆亞運打進男籃銅牌戰，中華隊離登上頒獎台仍差了一勝，唯一兩次第4名都參與的劉錚坦言可惜，但仍享受身披中華戰袍的時刻，...

亞運輕艇／勇奪史上第一金 張筑涵淚眼獻天上教練

我國亞運4屆輕艇國手張筑涵，今天在激流標桿女子K1決賽勇奪隊史第一面金牌，她特別將這面隊史首金獻給東京奧運前過世的啟蒙教...

亞運角力／難破地主防守 張惠慈銅牌戰落敗無緣獎牌

杭州亞運角力女子自由式76公斤級，中華隊好手張惠慈打到銅牌戰，面對今年亞錦賽銅牌、中國大陸選手王娟，開賽不久掉的分數無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。