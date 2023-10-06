亞運／橋牌進帳1金1銀！中華隊金牌平上屆17金 總獎金突破2億

杭州亞運中華代表團今天再進帳橋牌混合團體金牌及女子團體銀牌，使得中華隊金牌數來到17金，追平上屆亞運，而頒發總獎金也來到2億2530萬，突破2億元。

杭州亞運橋牌今天進行金牌戰最後3圈，中華隊在混合團體決賽第5圈以38比17奠定勝基，最終以196比185.77擊敗地主中國摘金；女團則以212.1比213惜敗中國銀恨。

杭州亞運橋牌僅比男、女與混合團體賽，中華隊在3個項目中包括女團與混合團體雙雙躋身金牌戰，歷經2天，共計6圈、96副牌激戰，最終拿下1金、1銀，同時這也是台灣亞運代表團今年所拿下的第17面金牌。

中華隊混合團體金牌成員為，范綱維、蔡博雅、劉名謙、陳冠瑄、吳資麟、蘇皓沂。

女子團體成員，劉佩華、劉藺秦、林蔭宇、蕭冠筑、楊茗清陳瀅守。

其中金牌選手每人可獲300萬元，銀牌每人150萬元，12人共計得到2700萬獎，使得中華隊獲頒獎金總數突破2億元。

中華隊出賽。 中華奧會提供

中華隊出賽。 中華奧會提供

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