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亞運卡巴迪／中華男隊不敵伊朗 銅牌作收依舊創紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
卡巴迪項目中華男子隊屈居銅牌。 中華奧會提供
卡巴迪項目中華男子隊屈居銅牌。 中華奧會提供

在中華女子隊率先搶下亞運金牌戰門票，創下我國卡巴迪運動新里程碑後，中華男子代表隊也在傍晚的4強賽中迎戰上屆金牌伊朗，最終以24：47敗下陣來，銅牌成績作收，依舊創下台灣男子卡巴迪的新紀錄。

首度參與亞運會賽事的中華男子卡巴迪代表隊，在日前挺進4強賽確定銅牌保底後，已經確定奪下我國男子卡巴迪在亞運會的首面獎牌，也追平上屆女子隊的銅牌成績。

而在今天上午女子隊擊敗上屆金牌伊朗挺進決賽後，男子隊也在下午的４強賽中碰上伊朗，儘管中華隊鬥志高昂，不過面對擁有職業選手坐鎮的伊朗，開賽就被對手取得9：0領先，上半場結束也以7：25落後。

下半場中華隊展開追分，不過伊朗依舊在攻防兩端表現都優於中華隊，最終就以47：24搶下金牌戰門票，而中華隊雖然止步於4強，但奪下銅牌依舊創下隊史新紀錄。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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