亞運籃球／南韓男籃大勝日本仍寫隊史最差 女籃擊敗北韓奪銅
南韓男籃代表隊在杭州亞運創下隊史最差成績，今天在排名賽最終戰以74：55大勝日本，復仇成功，以第7名結束本屆賽程。
南韓過去在亞運幾乎都能闖入4強，拿過4次金牌，過去最差成績是2006年的第5名。日本亞運派出二軍，沒想到南韓在分組賽以77：83爆冷落敗。南韓接著在8強賽不敵中國，排名賽又不敵伊朗，就算今天擊敗日本，第7名仍創隊史最差。
今天面對日本，南韓讓主力球員金善亨、許訓和河允基輪休，文政賢攻下全場最高20分8籃板，李政炫13分8助攻6抄截，金鐘奎15分，歸化球員羅健兒9分11籃板。
南韓女籃昨天以93：63大勝北韓，收下銅牌。南韓朴智修拿到25分10籃板7助攻5抄截表現最佳，北韓20歲中鋒朴津阿攻進27分9籃板。
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