快訊

與富商約泡湯…曾格爾挨告侵害配偶權 判決結果出爐

亞運棒球／韓媒推測林昱珉金牌戰先發 期待中止對戰3連敗

國慶大典主持人顏值超高！身分揭曉原來是他們

亞運籃球／南韓男籃大勝日本仍寫隊史最差 女籃擊敗北韓奪銅

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓隊拿下第7名。 新華社
南韓隊拿下第7名。 新華社

南韓男籃代表隊在杭州亞運創下隊史最差成績，今天在排名賽最終戰以74：55大勝日本，復仇成功，以第7名結束本屆賽程。

南韓過去在亞運幾乎都能闖入4強，拿過4次金牌，過去最差成績是2006年的第5名。日本亞運派出二軍，沒想到南韓在分組賽以77：83爆冷落敗。南韓接著在8強賽不敵中國，排名賽又不敵伊朗，就算今天擊敗日本，第7名仍創隊史最差。

今天面對日本，南韓讓主力球員金善亨、許訓和河允基輪休，文政賢攻下全場最高20分8籃板，李政炫13分8助攻6抄截，金鐘奎15分，歸化球員羅健兒9分11籃板。

南韓女籃昨天以93：63大勝北韓，收下銅牌。南韓朴智修拿到25分10籃板7助攻5抄截表現最佳，北韓20歲中鋒朴津阿攻進27分9籃板。

2022杭州亞運 杭州亞運籃球 杭州亞運熱點

相關新聞

亞運輕艇／勇奪史上第一金 張筑涵淚眼獻天上教練

我國亞運4屆輕艇國手張筑涵，今天在激流標桿女子K1決賽勇奪隊史第一面金牌，她特別將這面隊史首金獻給東京奧運前過世的啟蒙教...

亞運羽球／奪銅背後身體不適「快掛了」 麟洋配8強差點退賽

下場時眼神有些放空，我國羽球好手李洋提到身體狀況，第一句就是「快掛了」。他和搭檔王齊麟來到杭州後先後感冒，雖挺過8強賽印...

亞運羽球／李洋銅牌告別亞運 王齊麟：我們還有很多目標

東京奧運奪下金牌的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，杭州亞運再闖4強，但受感冒影響身體狀態，今天面對南韓組合崔率圭／金元浩...

亞運射箭／雷千瑩證實是設定中的最後亞運 迎向人生下一站

中華射箭隊今天在反曲弓女子團體輸給越南，上屆銀牌卻在本屆止步8強，征戰四屆亞運的33歲射箭女將雷千瑩賽後坦言，今年就是她...

亞運輕艇／張筑涵準決賽分組第2 下午拚連3屆奪牌

連續兩屆亞運會都在輕艇賽事拿下獎牌的我國好手張筑涵，今天在杭州亞運激流標竿女子K-1準決賽登場，最終在8位參賽選手中以總...

亞運籃球／中國女籃險勝日本衛冕金牌 男籃又被網友嘲諷

中國女籃FIBA排名高居第2，昨晚在杭州亞運金牌戰靠著王思雨槍響前9秒致勝上籃，以74：72險勝日本，成功衛冕金牌。主帥鄭薇受訪時表示：「中國女籃關鍵時刻從不掉鏈子。」慘遭菲律賓大逆轉的中國男籃再度被

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。