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亞運籃球／中國女籃險勝日本衛冕金牌 男籃又被網友嘲諷

聯合新聞網／ 綜合報導
中國女籃擊敗日本奪金。 法新社
中國女籃擊敗日本奪金。 法新社

中國女籃FIBA排名高居第2，昨晚在杭州亞運金牌戰靠著王思雨槍響前9秒致勝上籃，以74：72險勝日本，成功衛冕金牌。主帥鄭薇受訪時表示：「中國女籃關鍵時刻從不掉鏈子。」慘遭菲律賓大逆轉的中國男籃再度被網友嘲諷。

中國女籃在中鋒韓旭崛起後屢次打出佳績，去年世界盃拿到亞軍，今年7月亞洲盃終結日本5連冠，相隔12年重獲金盃，如今亞運也連2屆奪下金牌。鄭薇表示，「這支球隊不斷向高水準發展，經歷這麼多大賽，心理和技術上都更成熟，也能更好地應對壓力。」

反觀中國男籃陷入黑暗期，儘管多了歸化球員李凱爾，世界盃仍慘敗菲律賓，32隊中排名第29。亞運面對菲律賓二軍想復仇，結果領先20分被逆轉，更讓中國球迷全炸鍋。《網易體育》等多家陸媒直言，「同樣是末節面對困境，同樣是最後時刻，中國男籃打得讓人絕望，而女籃振奮人心。」

中國女籃奪金後網友紛紛留言嘲諷中國男籃，「反觀」、「別罵了，男籃隊員們受不了」、「CBA還沒開始吧，等開始了再吹男籃」。值得一提的是，WCBA四川隊還加碼宣布要送王思雨、李夢、韓旭3名選手各一間房子，慶祝中國女籃奪金。

2022杭州亞運 杭州亞運籃球 杭州亞運熱點

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