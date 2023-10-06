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亞運卡巴迪／中華女隊闖金牌戰寫歷史 馮綉真：很不真實

中央社／ 杭州6日電
亞運卡巴迪台灣女子代表隊闖金牌戰寫下歷史新頁，3朝元老馮綉真今天直呼很不真實。 圖／中華奧會提供
亞運卡巴迪台灣女子代表隊闖金牌戰寫下歷史新頁，3朝元老馮綉真今天直呼很不真實。 圖／中華奧會提供

亞運卡巴迪台灣女子代表隊闖金牌戰寫下歷史新頁，3朝元老馮綉真今天直呼很不真實，她表示，這次代表隊集訓了2年半，靠著隊友互相扶持撐過這段流了不知道多少淚水的時光。

台灣隊今天在4強賽力退上屆金牌伊朗隊，主力攻擊手馮綉真表示，「我自己表現沒有很好，但靠著隊友努力把我救回來，才建立起自信。」馮綉真指出，今天打起來跟預期差不多，「因為我們有做好情蒐，前一天晚上也有集合，講了很多伊朗隊可能會有的動作，功課做好了、所以考試考得不錯。」

談到順利闖進金牌戰，創下台灣隊史最佳成績，年僅24歲的「3朝元老」馮綉真直呼，「很不真實，好像在做夢，希望明天會美夢成真。」台灣隊明天將對上強權印度隊爭金，馮綉真說：「我們這次目標就是金牌。」台灣隊在預賽時與印度隊打成34比34平手，馮綉真說：「希望這次也可以做好。」

台灣女子代表隊從2014年仁川亞運未晉級、2018雅加達亞運摘銅、到今年杭州亞運闖進金牌戰，每屆都在進步。對此馮綉真指出，這次因為亞運延期1年，訓練了超過2年半，「滿辛苦的，很多淚水流在國訓中心，整隊都有大大小小傷勢，有些隊友甚至骨裂、脫臼，但靠著隊友、教練和家人的支持熬過。」

今天在對上伊朗隊的比賽過程中，馮綉真突然被伊朗球員咬了手臂，她表示，「對方可能急了所以咬了我的手臂，我嚇了一跳、叫了一聲，因為我第一次在比賽的時候被咬，但還好後來有把那分給我。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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