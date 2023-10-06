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亞運卡巴迪／中華女隊打破外界印象將爭金 教練淚崩：值得了

中央社／ 杭州6日電
卡巴迪中華女子代表隊闖進金牌戰，教練蔡威暘賽後忍不住淚崩。 圖／中華奧會提供
卡巴迪中華女子代表隊闖進金牌戰，教練蔡威暘賽後忍不住淚崩。 圖／中華奧會提供

亞運卡巴迪台灣女子代表隊今天力退上屆亞運金牌隊伊朗、闖進金牌戰，創史上最佳成績，賽後教練蔡威暘淚崩，「別人都說我們是其他項目不要的選手成立的，付出一切都值得了。」

卡巴迪是一種類似「老鷹抓小雞」的運動，在印度、巴基斯坦等地相當風行，在1990年北京亞運被列為正式項目，印度、伊朗都是傳統強權。上屆在雅加達亞運摘銅的台灣卡巴迪女子代表隊，在4日預賽最後一戰擊敗韓國隊，晉級4強。

台灣隊今天對上伊朗隊，上半局在5比4領先時一口氣進帳4分，拉開領先差距，最後上半場以18比10領先，之後在下半場又把領先擴大，最終以35比24擊敗伊朗，闖進明天的金牌戰，創下台灣卡巴迪史上最佳成績。

卡巴迪女子代表隊教練蔡威暘賽後忍不住淚崩，他說：「很多人不看好我們卡巴迪，別人都說我們是其他項目不要的選手成立的，但我一直希望在國際上可以讓大家看到我們是有能力、有實力的。」

蔡威暘也感謝台灣隊的選手們，「我很感謝這些女生們，有留下來、跟我們一起奮鬥，沒有她們就沒有我這個教練，非常感動。」蔡威暘也指出，因為卡巴迪是團體項目，教練跟選手之前的信任非常重要。

卡巴迪女子代表隊從2014年仁川亞運未晉級、2018雅加達亞運摘銅、到今年杭州亞運闖進金牌戰，每屆都在進步。蔡威暘表示，希望選手退役之後還是有出路、擔任教練，「這是我唯一目標，我怕我今天不在的話，選手練到一半就不練了，雖然很辛苦，但是要做到底、做到最後，付出一切我覺得都值得。」

台灣隊明天在金牌戰的對手是強權印度隊，不過蔡威暘說：「明天是新的一天，不會給她們太大壓力。」提到明天的戰略，蔡威暘指出，要把防守做好，「其實第一場我們防守沒有到位，但今天這場防守有做到，希望把這場的防守，還有打韓國、泰國的進攻拿出來，我覺得我們可以做到。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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