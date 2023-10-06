快訊

嗨玩環球影城！ 雞排妹砸「8萬VIP」套票 開箱超狂3服務：體驗資本主義

華航線上旅展6日開跑 全航線未稅優惠4,930元起

毆打高嘉瑜…林秉樞今天報到發監 檢方一動作「將不只關17天」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運橋牌／台灣女國手是「醫師娘」 江坤俊為妻喊話祝奪金

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子國手劉藺秦另具「醫師娘」的身分曝光，先生是桃園敏盛醫院副院長及外科名醫江坤俊。擷自劉藺秦臉書
一名女子國手劉藺秦另具「醫師娘」的身分曝光，先生是桃園敏盛醫院副院長及外科名醫江坤俊。擷自劉藺秦臉書

杭州亞運橋牌今天進入金牌戰，首日前3圈、48副牌打完，台灣女團總分以121.10比97領先中國，混合團體以105比102.77領先。在賽事照片中，一名女子國手另具「醫師娘」的身分曝光，先生是桃園敏盛醫院副院長及外科名醫江坤俊，江坤俊在臉書PO文喊話為太座加油，引起網友關注。

從亞運橋牌賽事會場上，一名穿著運動選手服、坐在窗邊的短髮女子，正是敏盛醫院副院長、外科名醫江坤俊的妻子劉藺秦。 中華奧會提供
從亞運橋牌賽事會場上，一名穿著運動選手服、坐在窗邊的短髮女子，正是敏盛醫院副院長、外科名醫江坤俊的妻子劉藺秦。 中華奧會提供

亞運橋牌賽事會場上，一名穿著運動選手服、坐在窗邊的短髮女子，正是敏盛醫院副院長、外科名醫江坤俊的妻子劉藺秦。由於今（10)將進入金牌戰，江坤俊昨日在臉書PO出「亞運橋牌混合團體、女子團體雙雙拚進金牌戰，太強了！明後天加油啊！」。

劉藺秦的臉書分享此次杭州亞運的參賽證。擷自劉藺秦臉書
劉藺秦的臉書分享此次杭州亞運的參賽證。擷自劉藺秦臉書

劉藺秦的臉書上也大方分享此次杭州亞運的參賽證，在參賽證上為長髮造型，與實際參賽時以短髮現身頗為不同。

根據亞運橋牌賽事規則，自四強賽後開始為長局比賽，歷時2天以總積分爭勝負，每圈要打16副牌，共要經歷6圈賽事。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

最正小三遭醫師情夫告到破產 同遊布拉格發現手機「驚人內幕」

拾荒舅外甥結婚包13萬 含淚吃剩菜獨坐一桌

手機遺失近3週 女靠「比對WiFi名稱」在逾500戶中尋回

特斯拉秀逗一路狂叭逾半小時！網紅：想棄車而去 丟臉到爆炸

相關新聞

亞運射箭／中華隊反曲弓女團8強爆冷輸越南 斷連8屆有牌紀錄

杭州亞運射箭最後的奪牌機會，反曲弓女子團體今天意外在8強賽就不敵越南，上屆女團銀牌、本屆提前淘汰，確定中華射箭隊本屆在反...

亞運射箭／雷千瑩證實是設定中的最後亞運 迎向人生下一站

中華射箭隊今天在反曲弓女子團體輸給越南，上屆銀牌卻在本屆止步8強，征戰四屆亞運的33歲射箭女將雷千瑩賽後坦言，今年就是她...

亞運橋牌／台灣女國手是「醫師娘」 江坤俊為妻喊話祝奪金

賽事照片中，一名女子國手具「醫師娘」的身分曝光，先生是桃園敏盛醫院副院長及外科名醫江坤俊，江坤俊在臉書PO文喊話為太座加油，引起網友關注。

亞運拳擊／「從最高處跌倒」 林郁婷再爬起下一拳打向奧運

台灣拳擊長達六十五年的亞運「金牌荒」，女將林郁婷昨天終於終結，她在杭州亞運女子五十七公斤級金牌戰擊退今年世錦賽奪銀的哈薩...

亞運輕艇／張筑涵準決賽分組第2 下午拚連3屆奪牌

連續兩屆亞運會都在輕艇賽事拿下獎牌的我國好手張筑涵，今天在杭州亞運激流標竿女子K-1準決賽登場，最終在8位參賽選手中以總...

亞運羽球／女雙驚天跨日大戰 日本組合2小時復仇戰打下地主

一場跨日羽球賽，在杭州亞運8強賽上演，今年亞錦賽奪金的日本組合福島由紀／廣田彩花，10月6日壓軸戰面對地主世錦賽銅牌組合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。