亞運橋牌／台灣女國手是「醫師娘」 江坤俊為妻喊話祝奪金

杭州亞運橋牌今天進入金牌戰，首日前3圈、48副牌打完，台灣女團總分以121.10比97領先中國，混合團體以105比102.77領先。在賽事照片中，一名女子國手另具「醫師娘」的身分曝光，先生是桃園敏盛醫院副院長及外科名醫江坤俊，江坤俊在臉書PO文喊話為太座加油，引起網友關注。

從亞運橋牌賽事會場上，一名穿著運動選手服、坐在窗邊的短髮女子，正是敏盛醫院副院長、外科名醫江坤俊的妻子劉藺秦。 中華奧會提供

亞運橋牌賽事會場上，一名穿著運動選手服、坐在窗邊的短髮女子，正是敏盛醫院副院長、外科名醫江坤俊的妻子劉藺秦。由於今（10)將進入金牌戰，江坤俊昨日在臉書PO出「亞運橋牌混合團體、女子團體雙雙拚進金牌戰，太強了！明後天加油啊！」。

劉藺秦的臉書分享此次杭州亞運的參賽證。擷自劉藺秦臉書

劉藺秦的臉書上也大方分享此次杭州亞運的參賽證，在參賽證上為長髮造型，與實際參賽時以短髮現身頗為不同。

根據亞運橋牌賽事規則，自四強賽後開始為長局比賽，歷時2天以總積分爭勝負，每圈要打16副牌，共要經歷6圈賽事。

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