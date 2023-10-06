亞運射箭／金牌…只差1分 我複合弓女團射銀

個人賽全軍覆沒，中華射箭隊團體賽終於沒空手而歸，前天複合弓混合團體賽先射下銅牌，昨天複合弓女子團體賽四強更扳倒衛冕軍南韓隊，直到金牌戰才以一分之差敗給印度隊，收下平隊史最佳的複合弓女團銀牌。

中華複合弓女團由黃逸柔、陳怡瑄和亞運新鮮人王律勻組成，黃逸柔是二○一四年仁川亞運銀牌班底，上屆奪下混雙金牌、女團銅牌的陳怡瑄，前天混團也剛摘銅，兩位學姊擔任壓軸和開路先鋒，讓第二棒的王律勻得到滿滿「安心感」。

昨天中華隊八強賽先逆轉泰國隊，四強更力退南韓，可惜金牌戰團隊出現兩支七分箭，最終以二二九比二三○錯過金牌。

和金牌的距離只差一分，連三屆與會的黃逸柔不諱言可惜，但全隊都很享受比賽，失眠的她說：「拿到這面獎牌很開心，是肯定這幾年的努力，雖然差一點，但接下來還有國際比賽，趕快調整，創造更好成績。」

陳怡瑄兩屆亞運合計奪下四面獎牌，她強調不會特別在意對手是誰，畢竟「射箭最大的敵人是自己」，獎牌也非個人功勞，「是整個團隊，大家一起努力才能達到。」

中華複合弓男團也闖四強，第四名收場，最後奪牌希望寄望今早登場的反曲弓女團。

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