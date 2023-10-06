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亞運拳擊／「從最高處跌倒」 林郁婷再爬起

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州報導
林郁婷奪下女子五十七公斤級金牌，激動掩面。圖／中華奧會提供
林郁婷奪下女子五十七公斤級金牌，激動掩面。圖／中華奧會提供

台灣拳擊長達六十五年的亞運「金牌荒」，女將林郁婷昨天終於終結，她在杭州亞運女子五十七公斤級金牌戰擊退今年世錦賽奪銀的哈薩克對手伊布拉吉穆瓦，不只打下中華代表團第十五面金牌，更是第一位亞運奪金的女拳手，用雙拳打出歷史新頁。

廿七歲的林郁婷，接觸拳擊的契機是小時候和哥哥一起看了動漫（第一神拳），投入拳擊運動後，她二○一三年世青賽奪金，二○一八年再迎接世錦賽第一面金牌，世界排名曾高居女子五十七公斤級第一位，但東京奧運卻在首戰爆冷敗給菲律賓對手佩特西奧。

今年三月，林郁婷尋求世錦賽連霸，四強就是敗給伊布拉吉穆瓦，原本的銅牌又因「性別生化檢測異常」遭取消，回國檢查後的結果符合國際賽規定，她全心投入亞運備戰，前進杭州前才到南韓和烏茲別克進行長達四十一天的移地訓練。

刻苦備戰化成甜美果實，目前世界排名第三的林郁婷，杭州亞運首戰就是擊敗東奧對手佩特西奧，接續一路闖進金牌戰，昨天面對世界排名第二的伊布拉吉穆瓦再上演甜蜜復仇，成為前輩張羅普一九五八年東京亞運打下男子七十五公斤級金牌後的奪金選手。

林郁婷昨天賽後與教練曾自強擁抱，師徒倆的眼淚瞬間湧出，她哽咽說：「想到這一路走來滿不容易，也想到（連）珍羚學姊、（楊）勇緯說的話『我做到了』，下來時抱著教練說『我做到了』，有點受不了」。

她曾用「從最高地方跌倒」形容東京奧運的挫敗，但低潮時仍和教頭一同努力，「柔道女王」連珍羚杭州亞運奪金後的金句「不管別人怎麼不相信你，要相信自己」讓她有深感觸。

「自己堅持下來，教練也陪著我堅持走到現在，沒有放棄我，我更不能放棄自己。」林郁婷也感謝家人和各界的支持與關心，讓她能走上亞運殿堂頒獎台的最高處，如今亞錦賽、世錦賽和亞運金牌都「解鎖」，她霸氣預告「奧運見」，盼生涯獨缺的奧運金牌，明年能在巴黎得手。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 林郁婷 拳擊 連珍羚

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