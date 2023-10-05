亞運滑輪／挺過國手選拔失利 王宥鈞速度過樁摘金
儘管今年國際賽表現不理想，又未入選今年亞錦賽、世錦賽國手，15歲王宥鈞甩開低潮，今天在杭州亞運男子滑輪自由式速度過樁擊敗中國張顥摘下金牌，他賽後直呼「覺得很不可思議」。
杭州亞運男、女子滑輪自由式速度過樁項目今天登場，稍早台灣隊在女子組金包銅，而台灣男子選手沒漏氣，15歲王宥鈞以2比0擊敗中國選手張顥，16歲黃品睿則以2比0扳倒伊朗萊薩尼（Reza Lesani），奪得銅牌，其中黃品睿在預賽以3.885秒，改寫世界紀錄（3.949秒）。
從3歲開始接觸滑輪運動，自我要求高的王宥鈞一度在國小六年級那年，因成績無法追上國中生而萌生放棄念頭，只因為他提前設定假想敵，要求自己必須預作準備，所幸他後來成功找到方法、突破瓶頸。
不過，王宥鈞今年再度遇到考驗，國際賽接連失利，未選上世錦賽、亞錦賽國手，他今天透過亞運舞台證明自己，賽後接受中央社記者訪問時表示：「很多人會覺得我的實力不太能夠勝任，但這面金牌也代表我的努力練習的結果有了回報。」
台灣隊單日在亞運男、女子滑輪自由式速度過樁項目進帳2金2銅，教練王聖文表示，原本是設定金包銀，「最後比較遺憾差了一點，但至少有守住金牌，選手能夠得獎，讓我與有榮焉。」
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