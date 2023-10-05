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亞運橋牌／中華女團、混合 金牌戰首日領先中國

中央社／ 台北5日電
亞運橋牌比賽，中華隊領先。 中華奧會提供
亞運橋牌比賽，中華隊領先。 中華奧會提供

杭州亞運橋牌今天進行金牌戰，首日前3圈、48副牌打完，台灣女團總分以121.10比97領先中國，混合團體也以105比102.77握有領先，只要延續今天的好表現，明天有機會進帳雙金。

橋牌4強賽開始改打長局（共計6圈、96副牌）、共歷時2天，每圈要打16副牌，經加總後分數較高者勝出，堪稱是「最漫長的獎牌戰」，今天進行金牌戰前3圈賽事。

杭州亞運橋牌昨天進行4強封關戰，台灣女團靠著最後3圈火力全開上演大逆轉，成功挺進壓軸決賽，而台灣在混合團體賽也在一路領先優勢下大勝泰國，同步晉級金牌戰，今天雙雙對決地主中國。

台灣女團延續昨天強勢表現，開賽以47比23亮麗開局，總計今天女團3圈賽事中，就有2圈分數優於對手，僅第3圈以30比31小輸，總分累積以121.1比97握有領先。

至於混合團體賽方面，台灣隊表現宛如坐雲霄飛車般大起大落，開賽先以38比34有個好的開始，第2圈以52比17打爆對手，沒想到最後一圈卻以15比43大失血，也把打下的大好江山吐回大半，導致首日結束後總分僅以105比102.77取得微幅領先。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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