亞運拳擊／大賽金牌＋1 林郁婷最後版圖鎖定巴黎奧運

東京奧運首戰出局的痛，讓我國拳擊女將林郁婷更堅強，杭州亞運她除打下相隔65年的我國亞運拳擊金牌，巴黎奧運門票也入袋，明年目標就是完成選手生涯最後一塊金牌版圖。

林郁婷是2屆世錦賽金牌得主，亞錦賽也兩度登頂，但以女子57公斤級世界第一身分登上東京奧運殿堂，卻在第一輪意外出局，今年世錦賽4強又敗給哈薩克對手伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova），沒能完成衛冕。

杭州亞運成林郁婷復仇之旅，首戰她就擊敗東京奧運遭遇的菲律賓對手佩特西奧（Nesthy Petecio），今天金牌戰再以5：0扳倒伊布拉吉穆瓦，迎接選手生涯第一面亞運金牌。

「這一年走來，成績沒那麼好，很感謝家裡的人願意相信我，給予我資源、協助，有了他們的協助和幫助才有辦法造就這塊金牌。」林郁婷感謝體育署、國訓中心和拳擊協會等幫助，讓自己和團隊能全力備戰亞運，努力得到最甜美果實，她淺笑說：「這面金牌的意義是搜集人生新的版圖。」

亞錦賽、世錦賽和亞運金牌都到手，林郁婷下一步很堅定，所有大賽獨缺的奧運金牌，她盼明年就能在巴黎集滿。

林郁婷也明白，奧運又是另個層級的挑戰，她堅定說：「奧運是所有運動員夢幻殿堂，不能因為這塊獎牌自滿，回去要繼續練，保證自己可以站上奧運會的頒獎台。」

杭州亞運是巴黎奧運拳擊資格賽，各量級發出的門票不相同，中華拳擊隊共搶下4張門票，分別是女子57級林郁婷、女子60公斤級吳詩儀、男子63.5公斤級賴主恩，以及男子71公斤級的甘家葳。

林郁婷。 法新社

林郁婷奪下女子57公斤級金牌，激動掩面。圖／中華奧會提供

林郁婷奪下女子57公斤級金牌。圖／中華奧會提供

林郁婷奪下女子57公斤級金牌。圖／中華奧會提供

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