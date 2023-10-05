快訊

74歲劉墉意外摔倒送醫一度「失去意識」 醒來發現吐滿身

戰鬥藍11日再集結 侯友宜、韓國瑜同台拚國會過半

亞運棒球／陳柏毓3局狂飆6K 中華隊再下一城4：1領先

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞運拳擊／大賽金牌＋1 林郁婷最後版圖鎖定巴黎奧運

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
林郁婷(左)。 法新社
林郁婷(左)。 法新社

東京奧運首戰出局的痛，讓我國拳擊女將林郁婷更堅強，杭州亞運她除打下相隔65年的我國亞運拳擊金牌，巴黎奧運門票也入袋，明年目標就是完成選手生涯最後一塊金牌版圖。

林郁婷是2屆世錦賽金牌得主，亞錦賽也兩度登頂，但以女子57公斤級世界第一身分登上東京奧運殿堂，卻在第一輪意外出局，今年世錦賽4強又敗給哈薩克對手伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova），沒能完成衛冕。

杭州亞運成林郁婷復仇之旅，首戰她就擊敗東京奧運遭遇的菲律賓對手佩特西奧（Nesthy Petecio），今天金牌戰再以5：0扳倒伊布拉吉穆瓦，迎接選手生涯第一面亞運金牌。

「這一年走來，成績沒那麼好，很感謝家裡的人願意相信我，給予我資源、協助，有了他們的協助和幫助才有辦法造就這塊金牌。」林郁婷感謝體育署、國訓中心和拳擊協會等幫助，讓自己和團隊能全力備戰亞運，努力得到最甜美果實，她淺笑說：「這面金牌的意義是搜集人生新的版圖。」

亞錦賽、世錦賽和亞運金牌都到手，林郁婷下一步很堅定，所有大賽獨缺的奧運金牌，她盼明年就能在巴黎集滿。

林郁婷也明白，奧運又是另個層級的挑戰，她堅定說：「奧運是所有運動員夢幻殿堂，不能因為這塊獎牌自滿，回去要繼續練，保證自己可以站上奧運會的頒獎台。」

杭州亞運是巴黎奧運拳擊資格賽，各量級發出的門票不相同，中華拳擊隊共搶下4張門票，分別是女子57級林郁婷、女子60公斤級吳詩儀、男子63.5公斤級賴主恩，以及男子71公斤級的甘家葳。

林郁婷。 法新社
林郁婷。 法新社

林郁婷奪下女子57公斤級金牌，激動掩面。圖／中華奧會提供
林郁婷奪下女子57公斤級金牌，激動掩面。圖／中華奧會提供

林郁婷奪下女子57公斤級金牌。圖／中華奧會提供
林郁婷奪下女子57公斤級金牌。圖／中華奧會提供

林郁婷奪下女子57公斤級金牌。圖／中華奧會提供
林郁婷奪下女子57公斤級金牌。圖／中華奧會提供

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

延伸閱讀

亞運拳擊／準備好醫療紀錄 林郁婷無懼對手提出性別檢測奧步

亞運拳擊／柔道女神金句激勵 林郁婷終結65年金牌荒落淚

亞運拳擊／走過東奧失利、性別爭議 林郁婷打下歷史第一金

亞運／5日焦點棒球對戰中國 拳擊林郁婷爭金

相關新聞

亞運拳擊／柔道女神金句激勵 林郁婷終結65年金牌荒落淚

東京奧運一輪出局、今年3月世錦賽銅牌因「性別生化檢測異常」遭取消，我國拳擊女將林郁婷杭州亞運用雙手證明自己，今天女子57...

亞運拳擊／走過東奧失利、性別爭議 林郁婷打下歷史第一金

走過東京奧運首戰出爐低潮，我國女子拳擊好手林郁婷今年3月世錦賽銅牌又因「性別生化檢測異常」遭取消，回國後再度檢查，結果符...

亞運滑輪／速度過樁王宥鈞奪我第14金 黃品睿收銅+世界紀錄

杭州亞運男子自由式速度過樁賽英雄出少年，15歲的王宥鈞在金牌戰中驚險勝出，16歲的黃品睿拿下銅牌外，更在預賽滑出3.88...

亞運射箭／「有學姊保護我」 複合弓菜鳥王律勻安心奪銀

8強賽逆轉泰國隊、4強賽扳倒衛冕軍南韓隊，中華複合弓女子隊勇闖杭州亞運金牌戰，和上屆印度隊在最後3箭還戰成平手，最終雖以...

亞運滑輪／帶傷拚下我第13金 19歲美少女笑：獎牌比想像重

同是19歲的花樣年華，我國滑輪「美少女」劉巧兮和丁于恩今天攜手站上頒獎台，兩人包辦杭州亞運滑輪女子自由式速度過樁賽金牌和...

亞運橋牌／中華女團、混合 金牌戰首日領先中國

杭州亞運橋牌今天進行金牌戰，首日前3圈、48副牌打完，台灣女團總分以121.10比97領先中國，混合團體也以105比10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。