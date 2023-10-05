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亞運拳擊／準備好醫療紀錄 林郁婷無懼對手提出性別檢測奧步

中央社／ 台北5日電
林郁婷奪金與教練曾自強擁抱 。 中奧會提供
林郁婷奪金與教練曾自強擁抱 。 中奧會提供

林郁婷今天在亞運締造台灣史上首面亞運女子拳擊金牌。體育署長鄭世忠說：「儘管對手賽前又試圖抗議，但我們這半年給予郁婷心理、生理全面的幫助終於有成果。」

林郁婷在今年3月的世界錦標賽止步4強，但在頒獎前夕卻遭到國際拳擊總會以不合理的檢測方式，判定她生理數值異常而被取消奪牌資格。

林郁婷回台後就由鄭世忠邀集國內醫學專家、法律專家、拳擊協會及國訓中心，積極協助林郁婷釐清爭議並提出申訴。最後所有的相關檢測全都在正常數值範圍內，也讓她可以安心參加杭州亞運及明年巴黎奧運，並積極給予林郁婷身心靈全方面的幫助。

據了解，今天金牌戰前哈薩克還試圖向大會抗議林郁婷的性別爭議，幸好台灣代表團準備好充分的相關醫療紀錄，才沒讓哈薩克的「奧步」得逞。

也因為哈薩克的抗議失敗，等於間接由亞運籌委會的拳擊技術官員替林郁婷背書，證明她往後參加綜合運動會的資格絕無問題。

鄭世忠在接受中央社記者訪問時說：「這面金牌意義重大，不但是台灣亞運史上女子拳擊首金，也讓林郁婷揮別陰霾並且取得奧運資格，希望她接下來能繼續專心備戰，在明年巴黎奧運打出好成績。」

林郁婷的這面金牌也是本屆台灣代表團的第15金，鄭世忠也期許剩下最後3天賽事可以再接再厲，挑戰1998年曼谷亞運的19金史上最佳紀錄。

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運

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