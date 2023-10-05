亞運空手道／趙柔敗部復活賽勝出 闖進銅牌戰

亞運「三朝元老」趙柔今天在杭州亞運女子空手道68公斤級上陣，儘管8強賽輸給中國女將李巧巧，但她隨後在敗部復活賽以3比2扳倒巴基斯坦選手尼斯（Fakhar un Nisa），闖進銅牌戰。

28歲趙柔曾在2014年仁川亞運奪得銅牌，2018年雅加達亞運名列第5，這次將挑戰個人生涯亞運第2面獎牌。

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