亞運網球／南韓一哥「砸拍」後失戀 宥斌經紀公司證實分手

南韓網球一哥權純雨9月底在杭州亞運網球男單爆冷輸球，賽後他情緒失控把球拍砸爛，還不跟對手握手，引發各界撻伐。有網友發現他的女友是女團「Wonder Girls」成員宥斌，如今事發不到10天，驚傳兩人已分手。

現年25歲的權純雨世界排名第112，名列亞運男單第4號種子的他試圖爭金，沒想到不敵世界排名第636的泰國選手薩姆里吉（Kasidit Samrej），提前出局，賽後他情緒失控畫面被瘋傳，網友們得知他女友是宥斌後，紛紛到女方IG留言勸她「快逃！」

據多家韓媒報導，宥斌第一時間力挺權純雨，在他的道歉貼文點讚，不過兩人最終仍決定分手，具體原因不明。宥斌的經紀公司也證實這項消息：「兩人不久前分手，決定成為互相應援的關係。」

昨天剛過35歲生日的宥斌今年6月才認愛25歲的權純雨，經常在IG曬放閃照，如今兩人的甜蜜合照貼文都被刪光。

南韓網球一哥權純雨。 路透

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