亞運滑輪／速度過樁男子預賽 黃品睿破世界紀錄

杭州亞運滑輪溜冰今天登場的速度過樁男子組賽事，台灣好手黃品睿在預賽第2輪飆出3.885秒，不但拿下預賽第1的成績，也打破世界紀錄的3.949秒。

速度過樁是比拚選手的單腳過樁速度，選手會有12公尺的起跑衝程，接著以單腳S型扭過20個間距80公分的樁，並需要衝過距離尾樁80公分的終點線，選手每碰到1個樁（失誤）時間會加0.2秒，出現4次失誤就不予計算成績。

亞運速度過樁男子組預賽共17人參賽，經過2輪的賽事後取前16強進行兩兩PK的賽制，直到產生金、銀、銅牌。

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