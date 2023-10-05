亞運滑輪／速度過樁男子預賽 黃品睿破世界紀錄
杭州亞運滑輪溜冰今天登場的速度過樁男子組賽事，台灣好手黃品睿在預賽第2輪飆出3.885秒，不但拿下預賽第1的成績，也打破世界紀錄的3.949秒。
速度過樁是比拚選手的單腳過樁速度，選手會有12公尺的起跑衝程，接著以單腳S型扭過20個間距80公分的樁，並需要衝過距離尾樁80公分的終點線，選手每碰到1個樁（失誤）時間會加0.2秒，出現4次失誤就不予計算成績。
亞運速度過樁男子組預賽共17人參賽，經過2輪的賽事後取前16強進行兩兩PK的賽制，直到產生金、銀、銅牌。
2023杭州亞運 一起為中華隊加油
▪ 最後一屆亞運輸了 戴資穎對自己失望……
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 拳擊再拚金！12金14銀20銅 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 亞運男籃不敵約旦KOBE 落入銅牌戰 看籃球賽程、戰績跟比分表
▪ 中國世紀爆冷贏日本 這裡看棒球賽程、戰績與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言